Hà Nội dự kiến phát triển tổ hợp dịch vụ kinh tế ban đêm có casino, đua xe

Trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm do Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội chủ trì soạn thảo, Hà Nội được định hướng phát triển nhiều ngành quan trọng, trong đó có mô hình kinh tế ban đêm.

Theo Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội, phát triển kinh tế ban đêm cần có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, nghiên cứu, triển khai thử nghiệm chính sách theo hướng hợp thức hóa một số loại hình hoạt động giải trí hướng đối tượng (người trưởng thành) nhằm thu hút khách du lịch.

Về phương án phát triển, các dịch vụ mà thành phố nên tập trung với thứ tự ưu tiên. Các sản phẩm kinh tế ban đêm sẽ chia thành 4 nhóm. Trong đó, nhóm 1 là dịch vụ ẩm thực, gồm: nhà hàng, quán ăn; dịch vụ cà phê, giải khát; các bar, vũ trường, karaoke.

Nhóm 2 là dịch vụ mua sắm, gồm: siêu thị, cửa hàng tiện ích, outlet; phố đi bộ, chợ đêm; trung tâm thương mại.

Nhóm 3 là dịch vụ du lịch, gồm: khách sạn, nhà nghỉ; dịch vụ giao thông ngắm cảnh sông nước phố phường bằng tàu thuyền, xe điện, xích lô, xe đạp, xe bus, city tour; bảo tàng, triển lãm, di tích văn hóa lịch sử.

Nhóm 4 là dịch vụ giải trí, gồm: chương trình giải trí, lễ hội, sự kiện; các hoạt động nghệ thuật nhà hát, âm nhạc; massage, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe; thể thao và luyện tập; khu dịch vụ tổng hợp; dịch vụ casino.

Về không gian phát triển, cơ quan soạn thảo đề xuất khu vực Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng là không gian phát triển các loại hình kinh tế ban đêm gắn với đặc trưng tinh hoa của Hà Nội để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Phát triển "Downtown" Hà Nội tại khu phố cổ và khu quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch (đường Thanh Niên) và đảo Ngũ Xá.

Đối với khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, phát triển các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phục vụ các nhóm đối tượng có thu nhập cao như các dịch vụ giải trí, biểu diễn đường phố, thể thao mạo hiểm, đua xe, trung tâm thương mại.

Khu vực ngoại thành Hà Nội, gồm: Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm sẽ phát triển các tổ hợp dịch vụ hỗn hợp kinh tế ban đêm, giải trí, đua ngựa, đua xe, casino, các cửa hàng outlet, trung tâm thương mại.

Việc phát triển kinh tế ban đêm được định hướng phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của thủ đô; phát triển các hoạt động nghệ thuật, trình diễn văn hóa, lễ hội, sự kiện sáng tạo và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Cạnh đó là khuyến khích phát triển các sản phẩm và dịch vụ có tính mới, sáng tạo, góp phần gia tăng chi tiêu của du khách và kéo dài thời gian lưu trú; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Việc phát triển kinh tế ban đêm cần theo mô hình mạng lưới không gian kinh tế ban đêm, gắn với cấu trúc đô thị, hệ thống giao thông và các nguồn lực văn hóa - du lịch của thủ đô…

Ngoài mô hình kinh tế đêm, Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội còn đề xuất định hướng thành phố phát triển các mô hình kinh tế mới khác, gồm: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế bạc.