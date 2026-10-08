Quy mô kỳ thi đánh giá tư duy TSA 2027 vẫn được duy trì như năm nay

Sáng nay 8.10, ĐH Bách khoa Hà Nội đã thông báo về kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy TSA 2027. Kỳ thi TSA vẫn được tổ chức vào 3 đợt, tại 11 tỉnh, thành, với dự kiến quy mô 60.000 lượt thí sinh, tương tự như năm 2026.



Thí sinh dự thi TSA 2026 đợt 1 tại ĐH Bách khoa Hà Nội tự làm thủ tục dự thi ẢNH: KHÁNH DUY

Cụ thể, năm 2027, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi TSA trong 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3 - 4 kíp thi. Kỳ thi sẽ được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Đợt đầu tiên thi ngày 16 - 17.1.2027 (đăng ký từ ngày 5 - 15.12.2026); đợt 2 thi ngày 20 - 21.3.2027 (đăng ký từ ngày 5 - 15.2.2027); đợt 3 thi ngày 22 - 23.5.2027 (đăng ký từ ngày 5 - 15.4.2027).

Kỳ thi đánh giá tư duy TSA được ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức từ nhiều năm nay với mục đích là để có thêm một phương thức xét tuyển chất lượng vào đại học này, đặc biệt là với các ngành có mức độ cạnh tranh cao. Kỳ thi cũng được nhiều trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển đại học, năm 2026 có hơn 50 trường sử dụng.

Những năm gần đây quy mô thí sinh dự thi ngày càng tăng. Năm 2023 có hơn 19.000 thí sinh đăng ký dự thi, năm 2024 là hơn 40.000, năm 2025 là hơn 55.300, còn năm 2026 gần 60.000.

Từ năm 2027, Bộ GD-ĐT dự kiến thay đổi quy chế tuyển sinh. Theo dự thảo quy chế sửa đổi Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến, năm 2027 có thể mỗi chương trình đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 2 phương thức tuyển sinh.

Nếu quy định này được ban hành, các trường đại học sẽ ưu tiên lựa chọn những phương thức dồi dào nguồn tuyển hơn. Việc sử dụng kết quả kỳ thi riêng của các trường đại học có nguy cơ bị thu hẹp lại.

Do đó, nhiều khả năng không còn nhiều trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy TSA như trước đây. Ngay cả với ĐH Bách khoa Hà Nội, do nhà trường chưa công bố kế hoạch tuyển sinh 2027 nên thí sinh cũng chưa biết có bao nhiêu chương trình đào tạo của nhà trường sẽ sử dụng phương thức đánh giá tư duy TSA để tuyển sinh.