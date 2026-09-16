Quy Nhơn, Pleiku mở rộng không gian đô thị đến những xã, phường nào?

Ngày 16.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn đến năm 2050. Với phạm vi nghiên cứu khoảng 1.190,81 km², quy hoạch bao gồm 19 đơn vị hành chính, mở rộng không gian đô thị Quy Nhơn đến Tuy Phước, An Nhơn, Canh Vinh, Phù Cát và Tây Sơn.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, phạm vi nghiên cứu gồm 10 phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn, An Nhơn Đông, Bình Định, An Nhơn Nam; cùng 9 xã: Nhơn Châu, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Canh Vinh, An Nhơn Tây, Phù Cát, Tây Sơn.

Đô thị Quy Nhơn mới sẽ bao gồm 19 xã, phường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy Nhơn hình thành các cực phát triển mới

Theo định hướng, Quy Nhơn sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm. Khu vực đô thị hiện hữu được chỉnh trang, tái thiết, trong khi các khu vực mở rộng hình thành những cực phát triển mới, gắn với hệ thống giao thông, cảng biển, sân bay và các đầu mối kinh tế.

Tại khu vực trung tâm hiện hữu, quy hoạch định hướng cải tạo các khu dân cư cũ, tái cấu trúc những khu vực sử dụng đất chưa hiệu quả, bổ sung cây xanh, không gian công cộng, bãi đỗ xe và hạ tầng xã hội. Các cơ sở sản xuất, kho tàng không còn phù hợp được định hướng di dời khỏi nội thành.

Một nội dung đáng chú ý là tổ chức các hành lang phát triển kết nối đô thị Quy Nhơn với không gian biển, cảng biển, hệ thống giao thông và các khu vực phía tây.

Hành lang không gian xanh và mặt nước được định hướng dọc ven biển, đầm Thị Nại, sông Hà Thanh, sông Kôn, kết nối với vùng núi, rừng, hồ, vùng nông nghiệp và các công viên đô thị. Một số khu vực có giá trị cảnh quan, sinh thái sẽ được xác định để hạn chế phát triển.

Trong khi đó, hành lang kinh tế biển gắn với cảng Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội và hệ thống cảng biển sẽ tập trung vào logistics, dịch vụ cảng, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và các ngành kinh tế biển.

Quy hoạch định hướng Quy Nhơn trở thành trung tâm logistics, cửa ngõ giao thương giữa Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Các hành lang xanh, mặt nước ven biển và đầm Thị Nại được định hướng bảo vệ, phát triển ẢNH: TRANG ANH

Hành lang du lịch kéo dài từ Ghềnh Ráng đến Kỳ Co, Eo Gió

Một hành lang du lịch biển cũng được xác định từ Ghềnh Ráng - Quy Hòa - Nhơn Hải - Nhơn Lý - Kỳ Co - Eo Gió, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, thể thao biển và văn hóa.

Không gian đô thị mới sẽ ưu tiên phát triển dọc quốc lộ 19, quốc lộ 19B, tuyến đường ven biển và các trục kết nối cảng Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội với cảng hàng không Phù Cát.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD), hình thành các khu đô thị hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và những cực tăng trưởng mới.

Bên cạnh các hành lang kinh tế và du lịch, không gian dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được định hướng tại Khu đô thị khoa học Quy Hòa, Long Vân cùng các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, dân số khu vực lập quy hoạch năm 2025 khoảng 884.097 người. Diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn dự kiến đạt khoảng 28.000 - 31.000 ha vào năm 2040 và 36.000 - 39.000 ha vào năm 2050. Các chỉ tiêu này sẽ tiếp tục được rà soát, xác định cụ thể trong quá trình lập đồ án.

Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn đến năm 2050 được định hướng xây dựng Quy Nhơn thành đô thị biển tổng hợp, xanh, sinh thái, thông minh, hiện đại; đồng thời là đầu mối kết nối duyên hải miền Trung với Tây nguyên.