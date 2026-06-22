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Quy tắc 1 watt là gì mà có thể giúp giảm tiền điện mỗi tháng?

Kiến Văn
Kiến Văn
Quy tắc 1 watt được xem là cách đơn giản giúp người dùng đánh giá hiệu quả năng lượng của thiết bị điện tử.

Bắt nguồn từ sáng kiến được Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) triển khai từ năm 2010, "quy tắc 1 watt" nhằm tiêu chuẩn hóa mức tiêu thụ điện năng của các thiết bị khi ở chế độ chờ. Chương trình này đã thúc đẩy nhiều quy định tại các quốc gia như Anh và Úc, với mục tiêu giảm lượng điện tiêu thụ xuống dưới 1 watt cho các thiết bị điện gia dụng. Các quy định tương tự cũng được áp dụng cho TV, đầu DVD và bộ chuyển đổi nguồn.

Quy tắc 1 watt là gì mà có thể giúp giảm tiền điện mỗi tháng? - Ảnh 1.

Lượng điện tiêu thụ trong nhà tăng lên có thể xuất phát từ những thứ không thể ngờ

ẢNH: TẠO BỞI AI

Vai trò và thách thức với 'quy tắc 1 watt'

Sự xuất hiện của "quy tắc 1 watt" bắt nguồn từ nhu cầu tiết kiệm năng lượng tăng trong bối cảnh các thiết bị điện tử, đặc biệt là những thiết bị thông minh và kết nối, thường tiêu thụ điện năng ngay cả khi đã tắt nguồn do ở chế độ chờ.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ chiếm từ 5% đến 10% tổng lượng điện năng sử dụng trong mỗi hộ gia đình, có thể tương đương với hơn 100 USD mỗi năm, theo bảng giá điện tại quốc gia này. Nếu các nhà sản xuất tuân thủ các hướng dẫn của sáng kiến "1 watt", các thiết bị điện tử hiện đại sẽ sử dụng điện năng hiệu quả hơn nhờ vào công nghệ tối ưu hóa.

Tuy nhiên, việc giảm mức tiêu thụ điện năng xuống 1 watt khi ở chế độ chờ cũng đặt ra thách thức cho các nhà sản xuất, đặc biệt là với các thiết bị thông minh có tính năng tiên tiến như trợ lý giọng nói. Lý do vì các thiết bị này cần nhiều năng lượng hơn để duy trì hoạt động, dẫn đến việc tiêu thụ điện năng cao hơn.

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Người dùng nên làm gì để tiết kiệm điện

Để giảm lượng điện tiêu thụ trong gia đình, thay vì chờ đợi các nhà sản xuất áp dụng các công nghệ tiết kiệm điện năng, người dùng nên quản lý việc sử dụng điện và lựa chọn các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Một cách đơn giản là rút phích cắm một số thiết bị vào ban đêm, không chỉ áp dụng cho bộ sạc USB không sử dụng mà còn cho nhiều thiết bị khác như TV, máy chơi game, máy tính và các thiết bị chiếu sáng.

Bên cạnh đó, người dùng nên tìm hiểu kỹ và ưu tiên các sản phẩm được chứng nhận Energy Star khi mua sắm nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng và khí thải carbon.

Việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện năng không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống của hành tinh.

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