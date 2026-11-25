Trào ngược dạ dày thực quản không chỉ gây ợ nóng, đau ngực mà còn có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ. Một thói quen đơn giản sau bữa ăn, được các bác sĩ khuyến nghị, có thể giúp hạn chế tình trạng này.

Theo bác sĩ Rucha Shah, chuyên khoa tiêu hóa tại HonorHealth (Mỹ), trào ngược xảy ra khi cơ thắt thực quản dưới bị giãn hoặc mở không đúng thời điểm, khiến axit, hơi và thức ăn từ dạ dày đi ngược lên thực quản. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, người bệnh có thể mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Các triệu chứng thường gặp gồm ợ nóng, vị chua hoặc đắng trong miệng, đau ngực, khàn tiếng và ho mạn tính.

Người bị trào ngược dạ dày nên tránh nằm ngay sau bữa ăn để hạn chế axit trào ngược vào ban đêm Ảnh: P.H tạo từ AI

Vì sao cần chờ 3 giờ sau ăn mới nằm?

Bác sĩ Pratima Dibba, chuyên khoa tiêu hóa tại Medical Offices of Manhattan (Mỹ), khuyên mọi người nên đợi ít nhất 3 giờ sau khi ăn rồi mới nằm xuống.

Khoảng thời gian này giúp dạ dày có thêm thời gian tiêu hóa và làm rỗng thức ăn. Khi cơ thể ở tư thế đứng hoặc ngồi, trọng lực hỗ trợ giữ các chất trong dạ dày, hạn chế tình trạng axit trào ngược lên thực quản. Ngược lại, khi nằm ngang, nguy cơ trào ngược có thể tăng lên.

Khuyến nghị này cũng phù hợp với hướng dẫn của Trường cao đẳng Tiêu hóa Mỹ (ACG), trong đó khuyên người bệnh tránh nằm trong vòng 2 - 3 giờ sau bữa ăn, theo tờ Parade.

Bác sĩ Andrew H. Moore, chuyên khoa tiêu hóa tại Endeavor Health (Mỹ), cho biết trào ngược vào ban đêm có thể gây đau thực quản, khiến người bệnh khó đi vào giấc ngủ hoặc thường xuyên thức giấc.

Tuy nhiên, thời gian chờ có thể cần kéo dài hơn nếu người bệnh ăn một bữa quá lớn hoặc sử dụng thuốc điều trị tiểu đường nhóm GLP-1. Nhóm thuốc này có tác dụng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

3 cách khác giúp kiểm soát trào ngược axit

Bên cạnh việc duy trì khoảng cách ít nhất 3 giờ giữa bữa ăn cuối cùng và giờ đi ngủ, bác sĩ Shah gợi ý một số biện pháp giúp cải thiện triệu chứng GERD.

Kiểm soát cân nặng: Giảm cân, đặc biệt ở người có tình trạng tích tụ mỡ bụng, có thể giúp cải thiện triệu chứng trào ngược. Theo bác sĩ Shah, giảm khoảng 5% mỡ bụng cũng có thể mang lại lợi ích cho người bệnh.

Nâng cao đầu giường: Người thường xuyên bị trào ngược vào ban đêm có thể kê cao phần đầu giường hoặc sử dụng gối nêm chuyên dụng. Tư thế này giúp hạn chế axit trào ngược so với nằm hoàn toàn ngang.

Theo dõi thực phẩm gây triệu chứng: Không phải ai bị GERD cũng phản ứng giống nhau với từng loại thực phẩm. Người bệnh nên chú ý những món khiến triệu chứng nặng hơn, chẳng hạn cà chua, đồ cay, trái cây họ cam quýt, sô cô la, thức ăn chiên rán, rượu vang và caffeine, để điều chỉnh phù hợp.

Khi nào người bị trào ngược cần đi khám?

Bác sĩ Dibba khuyến cáo không nên âm thầm chịu đựng tình trạng ợ nóng hoặc mất ngủ kéo dài. Một số triệu chứng như đau ngực có thể liên quan đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm bệnh tim mạch.

Bác sĩ Moore cho biết người bệnh có thể bắt đầu bằng việc thăm khám bác sĩ đa khoa để được đánh giá, tư vấn điều chỉnh lối sống hoặc sử dụng thuốc khi cần thiết.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như khó nuốt, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thiếu máu, người bệnh nên được bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đánh giá. Nội soi đường tiêu hóa trên có thể được chỉ định để tìm nguyên nhân.