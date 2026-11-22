Các nhà khoa học tại Đại học Waterloo (Canada) đã dùng mô hình khảo sát cách vitamin C tác động đến những phản ứng hóa học trong hệ tiêu hóa có liên quan đến nguy cơ ung thư. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Theoretical Biology năm 2026.

Nitrat và nitrit có thể xuất hiện trong thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích salami, cũng như trong một số loại rau củ, trái cây được trồng ở khu vực có đất hoặc nguồn nước ô nhiễm. Đây là những hợp chất có vai trò nhất định đối với cơ thể, nhưng khi đi vào dạ dày, chúng cũng có thể tham gia phản ứng nitros hóa và tạo ra các chất bị nghi ngờ có liên quan đến quá trình hình thành ung thư, theo ScienceDaily.

Mô hình toán học mới cho thấy việc bổ sung vitamin C sau bữa ăn có thể làm giảm các phản ứng có hại ẢNH MINH HỌA: CÁT ANH TẠO BỞI CHATGPT

Để kiểm chứng giả thuyết trên, nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng quá trình nitrat và nitrit di chuyển trong cơ thể, đồng thời biến đổi về mặt hóa học. Mô hình bao gồm nhiều bộ phận và môi trường liên quan như tuyến nước bọt, dạ dày, ruột non và huyết tương.

Kết quả cho thấy vitamin C được tiêu thụ cùng lúc với nitrat và nitrit có thể cản trở sự hình thành các hợp chất có hại. Phát hiện này phần nào lý giải vì sao những thực phẩm chứa nitrat không nhất thiết có mức rủi ro giống nhau. Chẳng hạn, các loại rau lá xanh như cải bó xôi chứa cả nitrat tự nhiên và vitamin C; theo mô hình, vitamin C có thể giúp hạn chế các phản ứng hóa học bất lợi.

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Uống vitamin C sau bữa ăn có giúp giảm nguy cơ ung thư?

Nhóm nghiên cứu cũng mô phỏng trường hợp bổ sung vitamin C sau bữa ăn. Kết quả cho thấy cách này có thể làm giảm ở mức vừa phải sự hình thành các sản phẩm của phản ứng nitros hóa, đặc biệt khi bữa ăn có thực phẩm chứa nitrat và nitrit, chẳng hạn thịt xông khói hoặc xúc xích salami.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng đây mới là kết quả từ mô hình toán học, chưa phải bằng chứng từ thử nghiệm lâm sàng trên người. Vì vậy, chưa thể kết luận việc bổ sung vitamin C sau bữa ăn sẽ làm giảm nguy cơ ung thư. Cần thêm nghiên cứu để xác định liệu tác động được dự đoán có thực sự xảy ra trong cơ thể và mang lại ý nghĩa sức khỏe hay không.

Gợi mở cho nghiên cứu phòng ngừa ung thư

Giáo sư Anita Layton, chuyên gia toán ứng dụng tại Đại học Waterloo, cho biết mô hình giúp nhận diện nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến phản ứng nitros hóa, gồm lượng nitrit tiếp xúc, chất chống oxy hóa, thời điểm ăn uống, điều kiện trong dạ dày và hoạt động của hệ vi sinh vật trong khoang miệng.

Theo bà Anita Layton, những phát hiện này có thể hỗ trợ việc thiết kế các nghiên cứu và biện pháp can thiệp chính xác hơn, qua đó xác định thời điểm cũng như nhóm người có nguy cơ xảy ra phản ứng nitros hóa cao nhất.