Thử nghiệm trên tế bào và chuột

Công trình do Giáo sư Susetta Finotto và tác giả chính Christine Carvalho tại Bệnh viện Đại học Universitätsklinikum Erlangen, Đại học Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (Đức) thực hiện.

Nhóm tác giả đã khảo sát tác động của hợp chất quercetin - có nhiều trong hành tây, táo - trên tế bào ung thư phổi nuôi cấy, lát cắt mô phổi chuột và trên chuột thử nghiệm.

Quercetin là một flavonoid thực vật, tập trung chủ yếu ở lớp vỏ ngoài, vỏ quả; có trong hành tây, táo, cà chua... ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Kết quả cho thấy quercetin làm chậm quá trình phân chia của tế bào ung thư, đồng thời giảm tình trạng căng thẳng oxy hóa - yếu tố có thể gây tổn thương tế bào và góp phần thúc đẩy sự phát triển của khối u.

Đáng chú ý, quercetin còn làm giảm khả năng di chuyển của tế bào ung thư - một đặc tính quan trọng giúp khối u xâm lấn các mô lân cận và di căn đến những cơ quan khác. Hiệu quả này phụ thuộc vào liều lượng: Nồng độ quercetin càng cao, số lượng tế bào ung thư di căn càng giảm. Ở liều cao nhất được thử nghiệm, quá trình di căn gần như bị ức chế hoàn toàn.

Bên cạnh đó, quercetin làm giảm nồng độ hai protein liên quan đến sự phát triển và khả năng né tránh hệ miễn dịch của khối u. Cụ thể, EGFR có vai trò thúc đẩy tế bào tăng trưởng và phân chia, trong khi PD-L1 giúp tế bào ung thư né tránh sự nhận diện và tấn công của hệ miễn dịch.

Không chỉ vậy, hợp chất này còn làm tăng nồng độ interferon-alpha-2 - một phân tử có vai trò điều hòa hoạt động miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại khối u. Đồng thời, quercetin thúc đẩy quá trình sản sinh một số axit béo có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Giáo sư Susetta Finotto cho rằng chế độ ăn giàu quercetin có thể hỗ trợ quá trình điều trị ung thư phổi và cũng có thể có tác dụng phòng ngừa, đồng thời cho biết họ sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng này.

Thực phẩm giàu quercetin

Quercetin là một flavonoid thực vật, tập trung chủ yếu ở lớp vỏ ngoài, vỏ quả. Có thể bổ sung dưỡng chất này thông qua các loại thực phẩm phổ biến sau:

Hành tây: Tất cả các loại hành tây đều chứa quercetin; để giữ lại tối đa lượng quercetin, chỉ nên bóc bỏ lớp vỏ ngoài mỏng nhất có thể.

Cà chua: Mọi loại cà chua đều là nguồn cung cấp quercetin tốt. Trong đó, cà chua bi là lựa chọn tối ưu nhất nhờ tỷ lệ vỏ trên phần thịt cao hơn cả.

Táo: Để tận dụng tối đa lợi ích từ quercetin, hãy ăn táo cả vỏ. Nước ép táo không mang lại hiệu quả tương đương như khi ăn nguyên quả.

Ngoài ra, quả mọng, việt quất, nho đen, cải xoăn và bông cải xanh và trà xanh cũng chứa nhiều quercetin.