Chị N.H (27 tuổi, ở TP.HCM) tình cờ phát hiện có 2 nang thận khi đi khám vì đau hai bên vùng hông. Chị còn bị tăng huyết áp và hiện dùng thuốc, theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Trường hợp khác, anh T.Q (47 tuổi, ở TP.HCM) cũng phát hiện nang thận trái khi đi siêu âm, trước đó không hề có triệu chứng gì. Từ đó, anh luôn lo lắng, thậm chí mất ngủ vì không biết tình trạng này có nguy hiểm hay tiến triển nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Có thể thấy, không chỉ suy thận, sỏi thận hay ung thư thận, nang thận cũng là vấn đề khiến nhiều người quan tâm, nhất là khi tình cờ phát hiện lúc đi khám.

Người được chẩn đoán có nang thận cần thăm khám để được xác định đúng tính chất của nang, từ đó bác sĩ sẽ tư vấn hướng theo dõi, điều trị phù hợp ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đình Nghĩa, Trưởng khoa Lọc thận, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết nang thận là những túi chứa dịch hình thành trong hoặc trên bề mặt thận, thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Phần lớn nang thận lành tính, không gây triệu chứng và không ảnh hưởng đến chức năng thận.

Theo bác sĩ Nghĩa, nguyên nhân hình thành nang thận chưa được xác định rõ, nhưng có thể liên quan đến: Quá trình lão hóa, những thay đổi trong cấu trúc thận hoặc một số bệnh lý di truyền.

"Người dân cần hiểu rằng phát hiện nang thận không đồng nghĩa với ung thư thận. Tuy nhiên, cần thăm khám để xác định đúng tính chất của nang, từ đó bác sĩ sẽ tư vấn hướng theo dõi, điều trị phù hợp", bác sĩ Đình Nghĩa lưu ý.

Khả năng ảnh hưởng đến chức năng lọc thận và huyết áp

Bác sĩ Nghĩa cho biết, cần phân biệt nang thận đơn giản với nang phức tạp:

Nang đơn giản: Thường có thành mỏng, chứa dịch trong, không có vách ngăn hoặc thành phần đặc, hầu như không có nguy cơ ung thư.

Nang phức tạp: Có thể có thành dày, nhiều vách ngăn, nốt đặc hoặc cấu trúc bất thường, cần được kiểm tra kỹ hơn bằng CT hoặc MRI để đánh giá chi tiết bản chất tổn thương và loại trừ nguy cơ ác tính.

Thông thường, nang thận đơn giản, kích thước nhỏ không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng thận và huyết áp.

Tuy nhiên, khi nang phát triển lớn, gây chèn ép mô thận, mạch máu hoặc đường dẫn nước tiểu, chức năng lọc của thận có thể bị ảnh hưởng. Một số trường hợp còn có thể liên quan đến tình trạng tăng huyết áp.

Đặc biệt, ở người mắc bệnh thận đa nang, các nang phát triển nhiều và tăng kích thước theo thời gian có thể dẫn đến suy giảm chức năng thận.

Vì vậy, ngoài siêu âm đánh giá nang, bác sĩ khuyên người bệnh cần kiểm tra chức năng thận và theo dõi huyết áp thường xuyên theo chỉ định.

Để bảo vệ sức khỏe thận, nên ăn uống lành mạnh, hạn chế ăn mặn, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết... ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Nên làm gì khi tình cờ phát hiện có nang thận?

Bác sĩ Đình Nghĩa khuyên khi phát hiện nang thận, người dân không nên quá lo lắng. Lúc này, người dân cần được bác sĩ đánh giá để xác định nang thuộc loại đơn giản hay phức tạp.

Đối với nang đơn giản, không gây triệu chứng và không ảnh hưởng chức năng thận, thông thường không cần điều trị hoặc theo dõi hình ảnh định kỳ riêng cho nang.

Ngược lại, những nang có đặc điểm phức tạp có thể cần được theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ, tùy mức độ nguy cơ.

Để bảo vệ sức khỏe thận, người dân nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế ăn mặn, uống đủ nước phù hợp với tình trạng sức khỏe, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và tránh tự ý sử dụng thuốc có nguy cơ gây hại cho thận.

Nếu xuất hiện đau vùng hông lưng kéo dài, tiểu ra máu, sốt hoặc tiểu ít bất thường, cần đến cơ sở y tế kiểm tra kịp thời.

"Phần lớn nang thận là lành tính, không gây nguy hiểm. Điều quan trọng là phát hiện, đánh giá và theo dõi đúng chỉ định, tránh tâm lý chủ quan, nhưng cũng không nên quá lo lắng dẫn đến điều trị không cần thiết", bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh.