Nhờ chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nước ép cà rốt có thể góp phần bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Các chuyên gia cho biết, uống nước ép cà rốt một cách hợp lý có thể mang lại những lợi ích sức khỏe dưới đây, theo Prevention.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Theo bà Amy Gorin, thạc sĩ - chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin C nên cần nạp vào từ chế độ ăn hoặc thực phẩm bổ sung.

Một cốc nước ép cà rốt khoảng 240 ml cung cấp khoảng 20 mg vitamin C. Đây là dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Nước ép cà rốt có thể hỗ trợ sức khỏe thận nếu uống với lượng vừa phải nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Ngoài ra, nước ép cà rốt còn chứa beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Bà Catherine Perez, chuyên gia dinh dưỡng theo chế độ ăn thực vật (Mỹ), cho biết dưỡng chất này cũng góp phần duy trì chức năng miễn dịch.

Hỗ trợ điều hòa huyết áp, sức khỏe thận và xương

Một cốc nước ép cà rốt chứa khoảng 689 mg kali. Đây là khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn cung cấp đủ kali có thể góp phần kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, việc bổ sung đủ kali còn có liên quan đến nguy cơ sỏi thận thấp hơn và sức khỏe xương tốt hơn.

Tuy nhiên, không nên xem nước ép cà rốt là thức uống có tác dụng trực tiếp phòng ngừa bệnh tim mạch, sỏi thận hay loãng xương. Người mắc bệnh thận nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu thường xuyên uống nước ép cà rốt.

Hỗ trợ duy trì sức khỏe mắt

Cà rốt chứa beta-carotene, tiền chất của vitamin A - dưỡng chất cần thiết để duy trì thị lực bình thường.

Thiếu vitamin A có thể gây quáng gà và đốm Bitot - tình trạng xuất hiện các mảng tích tụ keratin trên kết mạc mắt.

Ngoài ra, cà rốt còn cung cấp lutein và zeaxanthin. Theo chuyên gia Perez, đây là hai hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, tập trung chủ yếu ở vùng điểm vàng của võng mạc, góp phần bảo vệ tế bào mắt trước những tổn thương do ánh sáng và quá trình oxy hóa.

Bổ sung chất xơ, hỗ trợ cảm giác no

Một ly nước ép cà rốt chứa khoảng 2 g chất xơ, có thể góp phần tạo cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa.

Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, góp phần điều hòa đường huyết. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số bệnh mạn tính như tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng.

Tuy nhiên, cà rốt nguyên củ có hàm lượng chất xơ cao hơn và thường giúp no lâu hơn so với nước ép. Vì vậy, nếu muốn tăng lượng chất xơ trong khẩu phần, nên ưu tiên ăn cà rốt nguyên củ.

Theo bà Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), uống một ly nước ép cà rốt nhỏ khoảng 120 - 180 ml (không thêm đường), với tần suất 2 - 3 lần mỗi tuần, là mức phù hợp với hầu hết mọi người. Nếu có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng thuốc, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn lượng dùng phù hợp.