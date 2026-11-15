Tiền tiểu đường: Ăn sáng món gì để kiểm soát tốt đường huyết?

Để kiểm soát tốt đường huyết và đáp ứng đủ dinh dưỡng cho cơ thể, người mắc tiền tiểu đường nên ưu tiên những món sau vào buổi sáng:

Yến mạch

Yến mạch là một trong những món ăn sáng phù hợp nhất cho người tiền tiểu đường nhờ chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là beta-glucan. Đây là một loại chất xơ hòa tan khi vào ruột sẽ chuyển thành dạng sệt, nhờ đó làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu tinh bột. Đường glucose từ thức ăn sẽ đi vào máu chậm hơn, hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Trứng chiên và trái cây là những món ăn sáng rất phù hợp với người tiền tiểu đường ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Người tiền tiểu đường nên ưu tiên yến mạch cán vỡ và cán dẹt, đồng thời hạn chế các loại yến mạch ăn liền có đường bổ sung. Mọi người có thể nấu yến mạch với nước nóng hay dùng chung với sữa không đường, quả mọng, hạt chia hoặc hạnh nhân để tăng lượng chất xơ và chất béo lành mạnh.

Trứng

Trứng không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Khi kết hợp trứng với bánh mì nguyên cám, rau xanh hoặc một phần trái cây nguyên quả, người tiền tiểu đường sẽ có bữa sáng cân đối hơn so với chỉ ăn bánh mì hay món giàu tinh bột.

Những cách chế biến trứng lành mạnh là luộc, hấp hoặc ốp la với lượng dầu vừa phải. Người có cholesterol máu cao hay có bệnh tim mạch nên trao đổi với bác sĩ để biết ăn trứng với lượng nào là phù hợp, bác sĩ Anthony Sampino, chuyên gia chăm sóc sức khỏe ban đầu tại hệ thống phòng khám Hartford HealthCare (Mỹ), cho biết.

Các loại quả mọng

Một món ăn sáng lành mạnh khác phù hợp với người tiền tiểu đường là các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi. Nhóm quả này cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và chất xơ, trong khi lượng đường bột thường không quá cao.

Một điều cần lưu ý là người tiền tiểu đường nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép. Khi ép lấy nước, phần lớn chất xơ đã bị loại bỏ, trong khi đường tự nhiên vẫn được giữ lại. Điều này khiến cơ thể hấp thu đường nhanh hơn so với khi ăn nguyên quả.

Người tiền tiểu đường nên hạn chế món nào vào bữa sáng?

Người tiền tiểu đường cần hạn chế các món có nhiều tinh bột trắng và đường. Những món này thường là bánh mì trắng, bánh sừng bò, bánh donut, xôi, phở, bún hay hủ tiếu. Khi ăn thường xuyên, đặc biệt với khẩu phần lớn, chúng có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Đồ uống có đường như nước ngọt, trà sữa, cà phê pha nhiều đường và nước ép trái cây đóng hộp cũng nên được hạn chế. Những thức uống này thường chứa lượng đường cao. Người tiền tiểu đường nên thay thế bằng nước lọc, trà không đường hoặc cà phê không thêm đường, theo Everyday Health.