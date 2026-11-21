Đáng chú ý, ung thư lưỡi không chỉ gặp ở người có thói quen hút thuốc hoặc nhai thuốc lá mà còn có thể xảy ra ở những người không sử dụng các sản phẩm này, theo tờ Hindustan Times.

Ung thư lưỡi không chỉ gặp ở người hút thuốc

Thuốc lá là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư lưỡi. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn xuất hiện ở người chưa từng hút thuốc hoặc nhai thuốc lá. Thực tế, người trẻ tuổi và phụ nữ cũng có thể mắc bệnh. Vì vậy, không nên chủ quan chỉ vì bản thân không có thói quen sử dụng thuốc lá.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên đi khám nếu xuất hiện vết loét trong miệng kéo dài hơn 2 tuần. Những mảng đỏ, mảng trắng mới xuất hiện trên lưỡi hoặc trong khoang miệng cũng cần được kiểm tra Ảnh: P.H tạo từ AI

Virus HPV không phải nguyên nhân chính trong mọi trường hợp

Virus HPV có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư vùng họng. Tuy nhiên, loại virus này ít đóng vai trò hơn trong ung thư ở phần trước và phần di động của lưỡi.

Khối u có thể xuất hiện ở vị trí khó nhìn thấy

Ung thư lưỡi có thể bắt đầu ở hai bên rìa lưỡi. Đây là vị trí khó quan sát nên người bệnh dễ bỏ qua những thay đổi bất thường. Việc kiểm tra khoang miệng thường xuyên giúp phát hiện sớm các dấu hiệu đáng ngờ.

Ung thư có thể lan đến hạch cổ khi khối u còn nhỏ

Tế bào ung thư đôi khi lan đến các hạch bạch huyết ở cổ trước khi người bệnh nhận thấy khối u. Vì vậy, bác sĩ cần kiểm tra cả vùng cổ ngay cả khi khối u trên lưỡi còn nhỏ.

Một số khối u có thể phẫu thuật qua đường miệng

Ông Ashwani Kumar Sharma, Phó chủ tịch Trung tâm Ung thư Toàn diện Manipal và Đơn vị Phẫu thuật Ung thư bằng robot, Ấn Độ, cho biết tiến bộ trong phẫu thuật giúp bác sĩ xử lý một số khối u khó tiếp cận mà không cần rạch môi hoặc tách xương hàm.

Phẫu thuật robot qua đường miệng (TORS) là một phương pháp tiêu biểu. Kỹ thuật này giúp bác sĩ tiếp cận khối u thông qua khoang miệng trong những trường hợp phù hợp.

Những dấu hiệu cảnh báo cần chú ý

Ông Sharma khuyến cáo mọi người nên đi khám nếu xuất hiện vết loét trong miệng kéo dài hơn 2 tuần. Những mảng đỏ, mảng trắng mới xuất hiện trên lưỡi hoặc trong khoang miệng cũng cần được kiểm tra.

Ngoài ra, khối u, vùng lưỡi dày lên bất thường, cảm giác đau hoặc tê kéo dài cũng là những dấu hiệu đáng chú ý. Người bệnh có thể gặp tình trạng chảy máu không rõ nguyên nhân, khó nhai hoặc khó nuốt.

Để bảo vệ sức khỏe khoang miệng, mỗi người nên tránh hút thuốc. Việc hạn chế rượu bia cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, cần đánh răng thường xuyên, giữ miệng sạch sẽ và đi khám khi gặp vấn đề răng miệng kéo dài. Mọi người nên chủ động kiểm tra lưỡi, đặc biệt là hai bên rìa lưỡi, để phát hiện vết loét, mảng màu hoặc khối u bất thường.