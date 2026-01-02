Sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt đến 5 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 731/2025 "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17.7.2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế" (Nghị định 731/2025). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31.12.2025.

Hành vi hút và chứa chấp người hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đều bị xử phạt ẢNH: TUẤN MINH

Nghị định 731/2025 bổ sung quy định về vi phạm quy định sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng: phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình.

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 731/2025, thuốc lá điện tử là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử và dung dịch thuốc lá điện tử, trong đó thiết bị điện tử được sử dụng để làm nóng dung dịch thuốc lá điện tử hoặc cách thức khác nhằm tạo ra khí hơi cho người dùng hít vào; bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử được thiết kế để dùng một lần (không tái nạp dung dịch) hoặc để dùng nhiều lần (tái nạp dung dịch).

Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp chất lỏng chứa dung môi tạo hơi, có hoặc không chứa nicotine, có thể có một hoặc các chất: phụ gia, hương vị và hóa chất khác với mục đích sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. Dung dịch có nicotine bao gồm bất kỳ dạng hóa chất nicotine nào, kể cả muối hoặc hợp chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên hay tổng hợp và bao gồm cả nicotinic alcaloid.

Thuốc lá nung nóng là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử và thuốc lá đặc chế, thuộc một trong các trường hợp sau: thiết bị điện tử làm nóng trực tiếp thuốc lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc lá; thiết bị điện tử có buồng chứa để nung nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa đó; thiết bị điện tử có buồng chứa dung dịch thuốc lá điện tử và thuốc lá đặc chế. Thiết bị hoạt động theo cơ chế hóa hơi dung dịch thuốc lá điện tử trước và sau đó làm nóng gián tiếp thuốc lá đặc chế; thiết bị điện hóa hơi cá nhân khác có tính năng làm nóng thuốc lá đặc chế mà không đốt cháy…



