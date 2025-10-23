Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não do hút thuốc lá điện tử chứa ma túy

Liên Châu
Liên Châu
23/10/2025 19:54 GMT+7

Bệnh nhân 15 tuổi được gia đình đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng đau bụng, sùi bọt mép, co giật, sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.

Thông tin về ca bệnh 15 tuổi, TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại trung tâm trong tình trạng lẫn lộn ý thức, vã mồ hôi, co giật do các chất ma túy kích thích trong thuốc lá điện tử.

Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não do thuốc lá điện tử chứa ma túy tổng hợp - Ảnh 1.

Loại thuốc lá điện tử có ma túy tổng hợp thế hệ mới 5F-ADB khiến nam bệnh nhân 15 tuổi tổn thương não, rối loạn tâm thần

ẢNH: TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC

Chụp cộng hưởng từ não phát hiện bệnh nhân tổn thương não chất trắng hai bên, các trắc nghiệm tâm lý cho thấy bệnh nhân có trầm cảm, lệch lạc nhân cách, rối loạn nghi bệnh, hoang tưởng, lo âu, suy nhược tâm thần, tâm thần phân liệt, hưng cảm.

Bệnh nhân có nhiều tổn thương, rối loạn: suy thận (chỉ số creatinin 126 mcmol/L so với mức bình thường dưới 105 mcmol/L); tăng áp lực động mạch phổi (35 mmHg, so với chỉ số bình thường khi nghỉ ngơi là 15 - 20 mmHg).

Mẫu tinh dầu thuốc lá của bệnh nhân mang đến đã được xét nghiệm và phát hiện thấy chất 5F-ADB, là một loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, có tác dụng mạnh lên thần kinh, tâm thần, tim mạch… và độc tính phức tạp với cơ thể.

"Chất này khi vào cơ thể tác dụng rất nhanh, độc tính rất phức tạp, ảnh hưởng nhiều cơ quan nội tạng, vừa rầm rộ, vừa kín đáo âm thầm. Nếu người bệnh cứ dùng nữa thì nếu không tử vong thì cũng sớm bị một loạt các bệnh tật như suy thận, suy tim, tâm thần kinh", bác sĩ Nguyên cho biết.

Sau 10 ngày điều trị tại Trung tâm Chống độc, bệnh nhân đã được chuyển Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) để tiếp tục điều trị rối loạn tâm thần.

TS Nguyên lo ngại, rất nhiều người trong thế hệ trẻ ở Việt Nam đang dùng thuốc lá điện tử sẽ bị như ca bệnh nêu trên. Chất độc chuyển hóa, gây độc trong cơ thể, đào thải ra nước tiểu cũng rất phức tạp. 

Trong khi đó, để xét nghiệm tìm các chất độc ở các bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử thì vô cùng khó, phải lấy mẫu thuốc lá điện tử của bệnh nhân để xét nghiệm (do lượng chất độc ở mẫu thuốc lá có nhiều và nguyên dạng, chưa chuyển hóa). 

Mẫu nước tiểu của bệnh nhân xét nghiệm rất khó thấy do chất độc đã chuyển hóa thành chất khác và nồng độ còn thấp.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ quy định mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi biết rõ người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác tại địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc do mình quản lý mà không ngăn cản hoặc báo cơ quan có thẩm quyền xử lý.


Tổn thương phổi cấp do thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là bệnh mới, theo danh sách mã bệnh tật của WHO. Tại Việt Nam, các cơ sở y tế đã ghi nhận các bệnh nhân cấp cứu do căn bệnh này. Bộ Y tế đề xuất cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

