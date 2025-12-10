Nguy cơ 'thế hệ tổn thương não' do thuốc lá điện tử chứa ma túy

Suy thận nhanh chóng sau vài hơi thuốc lá điện tử

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đang điều trị nam bệnh nhân H.N.H (19 tuổi, quê Ninh Bình) nhập viện do ngộ độc thuốc lá điện tử.

Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng phải gây mê an thần để thở máy. Sau hơn 1 ngày được cai máy thở, bệnh nhân H. tỉnh táo trở lại nhưng suy thận diễn tiến rất nhanh.

Nam bệnh nhân ngộ độc, suy thận cấp do hút thuốc lá điện tử ẢNH: LÊ HẢO

Trước nhập viện, trong lúc chơi cùng nhóm bạn sử dụng vape (thuốc lá điện tử) tại địa phương, nam thanh niên đã hút thử rồi bất ngờ ngã quỵ và co giật, chỉ sau vài hơi thuốc, được chuyển đến bệnh viện nhập viện trong tình trạng hôn mê và suy thận cấp. Bệnh nhân từng chấn thương sọ não vùng trán do tai nạn giao thông nhưng chưa bao giờ có cơn co giật.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết sau 3 ngày cấp cứu tại đây, bệnh nhân hiện tỉnh táo nhưng chức năng thận bị tổn thương nặng, đồng thời còn gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần (lo âu, stress đều ở mức cao, trí nhớ suy giảm).

Bác sĩ Nguyên đánh giá, việc sử dụng thuốc lá điện tử lần này đã kích thích não mạnh, gây co giật. Hiện chưa xác định được loại chất độc cụ thể do bệnh nhân không mang theo thiết bị đã sử dụng để xét nghiệm.

Thực tế điều trị bệnh nhân cấp cứu do sử dụng thuốc lá điện tử, bác sĩ Trung Nguyên cho biết, trước đây, đa số bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử chỉ tổn thương não, nhưng gần đây ghi nhận các ca bệnh có kèm theo suy thận nặng.

Tổn thương não kéo dài

Mới đây, nữ bệnh nhân H.M.Tr (38 tuổi, Bắc Ninh) phải nhập viện do ngã quỵ, bất tỉnh ngay sau khi hút thử thuốc lá điện tử chỉ "một hơi cho biết".

Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa nặng, dấu hiệu thường gặp trong ngộ độc ma túy tổng hợp hoặc chất kích thích mạnh, tổn thương não rõ rệt, suy giảm trí nhớ trầm trọng.

Nhiều loại tinh dầu thuốc lá điện tử chứa các nhóm ma túy thế hệ mới như synthetic cannabinoid, chất kích thích họ amphetamine, cathinone… mà xét nghiệm thường quy không phát hiện được.

Theo bác sĩ Nguyên, hiện không có thuốc giải độc đặc hiệu cho các loại hóa chất tổng hợp đang bị trộn vào thuốc lá điện tử. Các bệnh nhân được điều trị hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, giải độc không đặc hiệu, điều chỉnh rối loạn chuyển hóa và theo dõi sát tổn thương thần kinh. Tổn thương não và suy giảm nhận thức có thể kéo dài dai dẳng hoặc vĩnh viễn.

Thuốc lá điện tử, kể cả thuốc lá nung nóng là môi trường chứa chấp chính của các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới hiện nay. Đây là các loại ma túy phức tạp nhất, độc tính và khả năng gây nghiện mạnh, thay đổi liên tục và khó phát hiện nhất.

Giám đốc Trung tâm Chống độc lo ngại, Việt Nam có thể phải đối mặt với một thế hệ trẻ bị suy giảm trí nhớ, rối loạn hành vi và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần nếu thuốc lá điện tử không bị cấm tuyệt đối trong thời gian tới. Những tổn thương não này không thể phục hồi hoàn toàn, nếu không cấm tuyệt đối, sẽ đối mặt với một “thế hệ tổn thương não".

"Cần cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Nếu chần chừ, các sản phẩm này sẽ lan rộng trong giới trẻ, khiến tỷ lệ nghiện tăng mạnh, kéo theo hệ lụy nặng nề về sức khỏe, tâm thần, hành vi", bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.