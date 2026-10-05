Quy tập 16 hài cốt liệt sĩ trong vườn sapoche ở Đồng Tháp

Ngày 5.10, thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp), cho biết đơn vị vừa hoàn thành đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại một vườn cây ăn trái ở ấp Tây, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Đội K91 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong vườn sapoche của người dân xã Kim Sơn ẢNH: THANH QUÂN

Theo thượng tá Dẫn, sau thời gian khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm, Đội K91 đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn sapoche rộng khoảng 1.000 m² của người dân. Khu vườn này có nhiều cây sapoche gần 20 năm tuổi. Để phục vụ công tác tìm kiếm, việc đào đất ít nhiều ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. Dù vậy, ông Võ Văn Vinh (60 tuổi, chủ khu vườn) vẫn đồng thuận để Đội K91 thực hiện nhiệm vụ trên phần đất của gia đình và không yêu cầu bồi thường.

Trong đợt tìm kiếm, khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K91 được phân công thực hiện nhiệm vụ. Do khu vực tìm kiếm nằm trên tuyến đường hẹp, máy móc khó tiếp cận nên phần lớn công việc phải được thực hiện thủ công.

Các chiến sĩ từng bước đào, sàng lọc đất với yêu cầu hết sức thận trọng, vừa bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm, vừa hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cây trồng của người dân.

Vườn sapoche gần 20 năm tuổi đang cho trái ẢNH: THANH QUÂN

Cũng theo thượng tá Dẫn, đằng sau kết quả tìm kiếm, quy tập của lực lượng có sự chung tay rất đáng trân trọng của người dân địa phương. Không chỉ gia đình ông Vinh, nhiều hộ dân sống quanh khu vực cũng tích cực đồng hành với cán bộ, chiến sĩ K91. Trong những ngày bộ đội miệt mài tìm kiếm dưới vườn cây, người dân xung quanh thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nước uống, thức ăn.

Sau khi kết thúc đợt tìm kiếm, Đảng ủy, UBND xã Kim Sơn đã khen thưởng 27 cá nhân và người dân có đóng góp, hỗ trợ Đội K91 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp cũng khen thưởng ông Võ Văn Vinh vì đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Đội K91 tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phần đất của gia đình.