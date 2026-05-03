Quy trình thay lốp dự phòng cho ô tô?

Chí Tâm
03/05/2026 12:02 GMT+7

Thay lốp dự phòng là kỹ năng cần thiết nhưng không phải lái xe nào cũng thực hiện đúng cách. Việc nắm vững quy trình từ khâu đảm bảo an toàn đến kỹ thuật siết ốc giúp tài xế chủ động xử lý khi gặp sự cố.

Quy trình thay lốp dự phòng cho ô tô

Trong các tình huống khẩn cấp như nổ lốp hay xịt lốp giữa đường, việc biết cách tự thay lốp dự phòng không chỉ giúp tài xế chủ động mà còn đảm bảo an toàn cho chính mình và các phương tiện xung quanh. Quy trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ vị trí dừng đỗ cho đến các thao tác kỹ thuật tháo lắp để tránh những hư hỏng không đáng có cho xe.

Đầu tiên, cần chọn vị trí đỗ xe bằng phẳng, nền đất cứng, bật đèn khẩn cấp và kéo phanh tay để cố định xe và báo hiệu cho các phương tiện khác. Sau đó, tài xế tiến hành lấy lốp dự phòng, kích và tay công ra khỏi xe.

Tài xế cần nắm vững quy trình thay lốp dự phòng để xử lý sự cố khẩn cấp

ẢNH: VÕ HIẾU

Tiếp theo, đặt kích vào đúng vị trí chịu lực dưới gầm xe theo hướng dẫn của nhà sản xuất và từ từ nâng xe cho đến khi bánh bị xịt rời khỏi mặt đất khoảng 5 cm. Sau khi tháo rời các con ốc và nhấc bánh hỏng ra ngoài, tài xế tiến hành lắp lốp dự phòng và gắn ốc cố định. Lúc này, việc siết ốc cần thực hiện theo sơ đồ đối xứng để đảm bảo lực siết đồng đều, giúp bánh xe cân bằng và không bị vênh khi chuyển động.

Cần lưu ý, lốp dự phòng thường có kích cỡ nhỏ và chỉ được thiết kế để sử dụng tạm thời. Do đó, không nên chạy quá tốc độ 80 km/giờ và cần sớm vá, thay lốp chính để đảm bảo khả năng vận hành ổn định và an toàn cho hệ thống phanh, phuộc của xe.

Lốp dự phòng trên ô tô ít khi dùng đến, cần bảo quản như thế nào?

Ít khi dùng đến nhưng lốp dự phòng trên ô tô cũng cần được bảo quản, chăm sóc để luôn trong tình trạng tốt nhất khi cần sử dụng.

