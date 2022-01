Quyền Linh sửng sốt trước nam tình nguyện viên 3 lần trở thành F0

Tập 8 Hát cho ngày mai lên sóng tối 16.1 với sự tham gia của các thí sinh gồm bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng (Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng Bệnh viện Lê Văn Thịnh), điều dưỡng Lê Thị Phương (Khu cách ly quận Bình Tân) và tình nguyện viên Trần Huỳnh Tấn (28 tuổi, Học viên sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh TP.HCM). Đảm nhận vai trò giám khảo là NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Đến với chương trình, NSƯT Kim Tử Long tiết lộ thời gian dịch, anh học thêm được nghề phát cơm. Giọng ca Tình anh bán chiếu hài hước cho hay: “Cứ 1-2 tuần là Long tập trung tất cả mọi người trong gia đình lại để nấu cơm. Mình cứ làm từng phần cơm hộp như thế xong rồi Long bỏ lên xe mang đi tặng cho mọi người. Trước khi đi phát là Long phải gọi tới phường đó để thông báo trước cho họ để họ cử đại diện ra nhận quà, nên từ đó Long có thêm nghề phát cơm”. Nam nghệ sĩ tâm sự chính những việc làm đó đã mang lại cho anh niềm vui, hạnh phúc vì được trao đi yêu thương đến với mọi người.

Là thí sinh đầu tiên bước ra sân khấu, Trần Huỳnh Tấn tiết lộ bị F0 tới 3 lần khiến Kim Tử Long và MC Quyền Linh đều “sửng sốt”. Trong thời gian dịch Covid-19 mới bắt đầu bùng phát, Huỳnh Tấn xung phong tham gia các hoạt động tình nguyện như vận chuyển hàng hóa, mua nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong tỏa, cách ly. Đến tháng 8.2021, anh xin chăm sóc các sản phụ F0 tại Bệnh viện Hùng Vương. Nam tình nguyện viên được phân công các nhiệm vụ như giao nhận, trả đồ cho sản phụ, đến điểm danh, tiếp nhận thông tin, dọn dẹp lưu trữ đồ cá nhân khi các chị, em chuyển mổ. Vì là con trai nên ban đầu Huỳnh Tấn còn ngại và bỡ ngỡ, nhưng dần dần công việc này trở thành thói quen và anh luôn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ.

Lắng nghe những chia sẻ của chàng trai 28 tuổi, Quyền Linh thắc mắc: “Tại sao có rất nhiều công việc như trực chốt, vận chuyển hàng hóa em không làm mà lại quyết định chăm sóc cho các sản phụ bị F0?”. Huỳnh Tấn thẳng thắn chia sẻ: “Lý do thứ nhất là vì phụ nữ mang thai khi dính Covid-19 rất nguy hiểm và cần được chăm sóc nhiều hơn, mà em lại chưa có gia đình nên sẽ dễ dàng chăm sóc, quan tâm hơn. Thứ hai, dù mới đầu em cũng có hơi ngại nhưng em nghĩ nếu sau này em lập gia đình thì đây sẽ là một trải nghiệm để em có thể thấu hiểu và chia sẻ với phụ nữ hơn”.





Sau 1 tuần tham gia chống dịch tại bệnh viện, Huỳnh Tấn không may trở thành F0. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục ở lại điều trị, hỗ trợ các y bác sĩ và các sản phụ ngay sau khi khỏi bệnh. Nam tình nguyện viên cho biết việc tiếp tục tham gia vào tuyến đầu đã bị gia đình ngăn cản vì mọi người cho rằng anh đang lo chuyện bao đồng. Tuy nhiên, mặc kệ những lời trách móc hay lo lắng đó, anh vẫn tiếp tục công việc và đã không may dính Covid-19 lần thứ 2. Đến lần tái nhiễm thứ 3, thí sinh 28 tuổi mắc phải những triệu chứng nặng hơn như khó thở, đông máu nhưng may mắn được các y bác sĩ chăm sóc nên sức khỏe hồi phục nhanh chóng.

Nghe những chia sẻ của nam thí sinh, MC Quyền Linh chắp tay bày tỏ: “Người ta dương tính một lần đã sợ muốn chết, bị lần thứ hai là đã lo lắng lắm rồi mà Tấn bị đến lần thứ 3 vẫn không sợ. Thực sự anh rất khâm phục em nhưng em cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Mình khỏe thì khỏe thật nhưng khi bị nhiễm nhiều lần quá là tình trạng sức khỏe cũng bị xuống dốc thì rất nguy hiểm”. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cũng dành cho Huỳnh Tấn những lời tán dương về sự cống hiến, không chịu khuất phục hoàn cảnh.

Tham gia Hát cho ngày mai, Huỳnh Tấn đã thể hiện ca khúc Còn lại gì sau cơn mưa của nhạc sĩ Bảo Thạch. Sở hữu chất giọng mộc mạc nhưng thiếu kĩ thuật, nam thí sinh bị loại ở vòng đầu tiên, nhận số tiền thưởng 30 triệu đồng.