Quyền Linh: Tôi ăn mì gói, đi xe máy cũng bị nói 'than nghèo kể khổ'

Quyền Linh trải lòng về những thay đổi bất đắc dĩ sau khi nổi tiếng Ảnh: BTC

Từng mê được gọi là ngôi sao, nhưng nổi tiếng rồi lại thấy sợ

Quyền Linh kể thời chưa nổi tiếng, anh từng sống rất vô tư. Anh có thể ngồi ăn ở bất cứ đâu, từ quán ven đường đến những con hẻm nhỏ, thoải mái mang dép tổ ong hay ngồi theo cách mình thích mà không cần để tâm đến ánh nhìn của ai. Thế nhưng khi trở thành người của công chúng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

"Tôi thích mang dép tổ ong, mang từ khi chưa có gì trong tay nhưng không ai để ý hết. Nhưng đến khi mình có chút tên tuổi, đến đôi dép cũng bị soi. Thậm chí, nhiều người nói tôi 'than nghèo kể khổ', cố tình mang đôi dép cho người ta thương. Tôi gần như không được phép sống cuộc đời của mình nữa. Đôi khi, mình hơi co cụm lại với hai từ 'ngôi sao'. Ngày xưa, tôi từng rất mê khi được gọi là ngôi sao, nhưng khi đạt được rồi, tôi lại sợ. Tính tôi khá thoải mái, ăn cơm chỉ thích bới một to, ăn ào ào. Nhưng khi mọi người bắt đầu nhìn vào, mình phải để ý, phải từ tốn, đi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau", anh bộc bạch.

Quyền Linh trải lòng về chặng đường nghệ thuật, cuộc sống, gia đình trong chương trình Thời gian ơi - do hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất Ảnh: BTC

Không chỉ chuyện ăn mặc, ngay cả những sinh hoạt rất bình thường như đi xe máy hay ăn mì gói cũng dễ khiến anh trở thành đề tài bàn tán. Quyền Linh chia sẻ anh vẫn giữ thói quen đi xe máy ra đường vì cảm thấy thuận tiện và gần gũi với cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, chỉ cần ai đó chụp lại hình ảnh ấy đăng lên mạng xã hội, lập tức xuất hiện những bình luận cho rằng anh "than nghèo kể khổ".

Theo nam MC, điều khiến anh áp lực không nằm ở bản thân mình. Bởi là người hoạt động nghệ thuật, anh hiểu khán giả có quyền yêu thương, khen chê hay bình luận. Điều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn chính là tác động của những lời nói ấy đến gia đình và người thân. MC Bạn muốn hẹn hò kể, người nhà ở quê, gia đình vợ hay các con đều không quen với việc bị bàn tán trên mạng xã hội. Có những lúc chỉ vì một thông tin tiêu cực, người thân lại gọi điện hỏi han, lo lắng. Thậm chí, nhiều người còn khuyên anh nên thay đổi hình ảnh, đừng mang dép tổ ong hay xuất hiện quá giản dị nữa để tránh những bàn luận không đáng có.

Nam MC từng nhiều vướng ý kiến trái chiều khi xuất hiện với hình ảnh ăn mặc giản dị, mang dép tổ ong Ảnh: NVCC

Quyền Linh chia sẻ: "Ngày trước, tôi từng nghĩ cứ kệ đi, họ nói chán rồi thôi. Nhưng khi bị bàn tán ngày này qua ngày khác, gia đình bị ảnh hưởng, tôi không còn dám 'kệ' nữa. Có những thói quen rất đời thường như ngồi gác chân, ăn uống thoải mái hay mặc quần short, áo thun, mang dép tổ ong cũng phải dần thay đổi vì sợ gây tranh cãi".

Từ người vô danh ở đoàn phim đến cơ hội đổi đời nhờ sự nhiệt tình

Khi được hỏi về bí quyết để thành công mà vẫn giữ được tình cảm từ công chúng suốt nhiều năm, Quyền Linh cho rằng ngoài nỗ lực, sự may mắn cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Anh nói bản thân từng trải qua giai đoạn gần như không có gì trong tay. Từ một người tỉnh lẻ lên TP.HCM lập nghiệp, anh từng làm đủ nghề để mưu sinh và có lúc nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi chỉ quanh quẩn với những công việc đó. Nhưng rồi Quyền Linh tự nhủ không thể mãi chấp nhận số phận như vậy và quyết định phải cố gắng gấp nhiều hơn người khác.

Từ câu chuyện của mình, Quyền Linh dành lời khuyên cho các nghệ sĩ trẻ mới bước chân vào nghệ thuật Ảnh: BTC

Diễn viên Đồng tiền xương máu cho rằng, điều quan trọng giúp anh có được cơ hội trong những ngày đầu làm nghề chính là sự nhiệt tình. Anh nhớ lại quãng thời gian thường xuyên xuất hiện ở các hãng phim nhưng gần như không ai biết mình là ai. Không có mối quan hệ, không tiền bạc, cũng chẳng đủ tự tin để đi xin vai, anh chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người xung quanh.

Anh kể: "Thấy ai bê máy quay, vác chân máy hay dọn dẹp đồ đạc, tôi đều chủ động chạy tới phụ dù không ai nhờ. Thấy người ta làm gì tôi cũng nhào tới phụ giúp. Nhiều người nghĩ công việc đó "không phù hợp" với một diễn viên học Trường Sân khấu Điện ảnh, nhưng khi ấy tôi không nghĩ mình là diễn viên. Tất cả anh em trong đoàn phim nhờ 1, tôi sẽ làm 10. Tôi không có gì ngoài sự nhiệt tình, thầm nghĩ sự nhiệt tình ấy sẽ khiến nhiều người dần chú ý và thương mình. Từ chỗ chỉ là một người vô danh ở góc đoàn phim, tôi bắt đầu được chú ý, giao những việc nhỏ, rồi có cơ hội tham gia các vai diễn nhỏ và dần chứng minh qua từng vai diễn".

Đây cũng là lời khuyên mà Quyền Linh dành cho người trẻ. Anh bày tỏ, những người bắt đầu từ "con số không" vẫn hoàn toàn có thể tạo dựng tương lai nếu biết cố gắng và sống tử tế. Nam nghệ sĩ cho rằng sự nhiệt tình không phải là cách để tính toán lợi ích hay tìm kiếm cơ hội bằng mọi giá, mà phải xuất phát từ sự chân thành trong tính cách và thái độ sống. Quyền Linh cũng nhấn mạnh khi một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, chăm chỉ và tích cực, họ sẽ tạo được sự kết nối với tập thể. Và chính những mối quan hệ được xây dựng bằng sự chân thành ấy sẽ mở ra cơ hội trong công việc lẫn cuộc sống. Bởi theo anh, thành công không tự nhiên mà đến, mà được tạo nên từ những điều rất nhỏ: một sự nhiệt tình, một thái độ chân thành và một niềm tin rằng dù bắt đầu từ đâu, mỗi người vẫn luôn có cơ hội thay đổi cuộc đời mình.