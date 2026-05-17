Quyền Linh: Vợ là đại gia của cuộc đời tôi

Quyền Linh kể thời "nghèo hơn cả chữ nghèo", đóng phim nổi tiếng vẫn không đủ tiền sống

Là ngôi sao điện ảnh nhưng mượn nợ khắp nơi

Từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, phim truyền hình lẫn điện ảnh, Quyền Linh cho biết anh từng có quãng thời gian sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật, rong ruổi khắp các phim trường từ bắc chí nam. Những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, tên tuổi Quyền Linh phủ sóng rộng rãi qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Đồng tiền xương máu, Giao thời, Trùng Quang tâm sử… Anh được khán giả yêu mến bởi hình ảnh chân chất, mộc mạc cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc. Thời điểm ấy, Quyền Linh được xem là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt.

Quyền Linh thừa nhận thời kỳ đó, anh được gọi là một ngôi sao điện ảnh nhưng kinh tế lại vô cùng eo hẹp, mà theo lời nam diễn viên là "nghèo hơn cả chữ nghèo". Anh kể thời điểm đó mình gắn bó với chiếc Vespa cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi lần khởi động phải đạp rất lâu xe mới nổ máy. Có lúc đang chạy, hai bên cốp xe bất ngờ rơi xuống đường, còn bản thân anh thì mồ hôi nhễ nhại vì xe thường xuyên tắt máy, phải đạp liên tục, dắt xe, sửa xe giữa đường.

Quyền Linh trải lòng về chặng đường làm nghề trong chương trình Thời gian ơi - do Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu thực hiện

Theo Quyền Linh, thời điểm đó phim truyền hình hay phim nhà nước chủ yếu được thực hiện bằng tâm huyết và tình yêu nghề, còn cát sê diễn viên rất thấp. Có những bộ phim quay kéo dài nhiều tháng, thậm chí hơn một năm, nhưng thu nhập nhận về không đáng là bao. Không ít đoàn phim còn rơi vào tình trạng thiếu kinh phí, khiến diễn viên và ê kíp bị nợ thù lao sau khi phim hoàn thành.

"Cuộc sống khi ấy hoàn toàn trái ngược với hình ảnh hào nhoáng trên màn ảnh. Trong phim, tôi xuất hiện như một ngôi sao điện ảnh, nhưng khi trở về đời thực lại phải đau đáu nghĩ đến tiền nhà trọ, tiền đổ xăng, tiền ăn uống... Lúc đó, nỗi lo cơm áo gạo tiền lúc nào cũng trong suy nghĩ. Thời đó, tôi mượn nợ từ đạo diễn đến các anh âm thanh, ánh sáng, quay phim, phục trang. Ai mượn được là tôi mượn hết", anh chia sẻ.

Diễn viên Đồng tiền xương máu cho biết những năm ấy, anh sống ở TP.HCM trong hoàn cảnh không người thân bên cạnh, không nhà cửa, không chỗ dựa. Mọi thứ đều phải tự thân xoay xở. Chính vì vậy, dù rất yêu nghề diễn, trong đầu anh luôn thường trực suy nghĩ phải tìm thêm một công việc khác để có thể tồn tại lâu dài. Nam nghệ sĩ tâm sự khi đó anh từng nghĩ đến tương lai với rất nhiều nỗi lo: tiền đâu để sống, tiền đâu lập gia đình, tiền đâu để chăm sóc vợ con, tiền đâu để lo cho cha mẹ ở quê. Anh kể ngày trước, ước mơ của mình đơn giản đến mức chỉ mong có một căn nhà nhỏ vài mét vuông đủ cho hai vợ chồng và một đứa con sinh sống, có chỗ để chiếc xe máy là đã thấy mãn nguyện. "Nhưng ước mơ đó gần như cạn kiệt trong suy nghĩ, mình càng nghĩ lại càng không có", nam diễn viên tâm sự.

Khi vợ có ô tô, nhà riêng, Quyền Linh gần như không có gì

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Quyền Linh đến vào năm 2005, khi anh bất ngờ bén duyên với công việc dẫn chương trình. Nam nghệ sĩ cho biết cơ hội ấy đến từ lời đề nghị của đạo diễn Xuân Cường, người ngỏ ý mời anh thử sức ở vai trò MC. Thời điểm đó, Quyền Linh hoàn toàn không nghĩ mình phù hợp với công việc này. Anh thừa nhận bản thân chưa từng được đào tạo kỹ năng dẫn chương trình, thậm chí còn không hiểu rõ khái niệm "MC" là gì. Với anh, việc chuyển hướng sang lĩnh vực hoàn toàn mới lúc bấy giờ giống như một sự liều lĩnh hơn là lựa chọn có tính toán từ trước.

Nam MC tiết lộ bà xã là chỗ dựa lớn nhất cả về kinh tế và tinh thần

Theo lời nam nghệ sĩ, công việc MC đã mang đến cho cuộc đời anh sự thay đổi rất lớn, đặc biệt về mặt kinh tế. Nếu như trước đây, dù anh đóng trọn một bộ phim nhưng trong tay chưa bao giờ có nổi một triệu đồng, thì khi chuyển sang dẫn chương trình, chỉ trong một ngày anh đã có thể kiếm được vài triệu đồng. Thu nhập ổn định hơn giúp Quyền Linh dám nghĩ đến một tương lai lâu dài thay vì chỉ lo xoay xở cho hiện tại. MC Bạn muốn hẹn hò cho biết chính sự thay đổi ấy khiến anh bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Sau khi công việc ổn định hơn, Quyền Linh gặp và kết hôn với bà xã Dạ Thảo. Nam nghệ sĩ cho biết vợ là người mang đến cho anh không chỉ sự đồng hành về tinh thần mà còn là chỗ dựa lớn trong cuộc sống. "Lúc quen nhau, tôi cũng ngại vì Dạ Thảo khá hơn tôi nhiều. Cô ấy làm kinh doanh, có xe máy, ô tô, có cả nhà riêng, còn tôi gần như không có gì cả, chữ 'không' nằm hết trong người mình. Vậy nên tôi mới nói bà xã là chỗ dựa tinh thần, khiến cho cuộc sống của tôi có sự thay đổi rõ rệt. Tôi có động lực nhiều hơn, nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Bà xã là ân nhân và cũng là đại gia của cuộc đời tôi", anh bày tỏ.

Nam nghệ sĩ cho rằng hôn nhân là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời mình. Nếu trước đây anh phải một mình chống chọi với mọi khó khăn thì sau khi có gia đình, anh có thêm người để sẻ chia, động viên và cùng gánh vác áp lực cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ về tinh thần, bà xã còn giúp anh vững vàng hơn về kinh tế trong giai đoạn đầu lập nghiệp. Theo Quyền Linh, chính gia đình đã trở thành động lực để anh nỗ lực nhiều hơn trong công việc. Từ một người luôn sống trong nỗi lo thiếu trước hụt sau, anh dần xây dựng được cuộc sống ổn định, có điều kiện chăm lo cho cha mẹ, vợ con và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật bằng tâm thế nhẹ nhõm hơn.