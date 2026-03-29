Quyền Linh hoang mang trước tiêu chí 'lạ' của cô gái khi đi hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.177 lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan, tiếp tục hành trình se duyên cho những trái tim từng đi qua đổ vỡ. Nhân vật trong tập này là Trần Đình Thức (40 tuổi, quê Hà Tĩnh), hiện làm việc tại phường Bến Cát (TP.HCM) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (32 tuổi, quê Vĩnh Long), đang công tác tại khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM).

Trước khi đến show hẹn hò, cả hai nhân vật đều từng trải qua hôn nhân không trọn vẹn. Đình Thức chia sẻ anh có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm, con trai hiện học lớp 4. Ly hôn từ năm 2018, anh thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân đổ vỡ một phần đến từ sự ham chơi, chưa thật sự chí thú làm ăn, khiến vợ không thể dựa dẫm. "Hiện tại tôi đã khắc phục được khoảng 85%", anh nói. Sau đổ vỡ, Đình Thức từng tìm hiểu vài người nhưng các mối quan hệ đều chóng vánh, không quá ba tháng.

Đình Thức thừa nhận từng ham chơi, không lo làm ăn khiến hôn nhân đổ vỡ

Về phía Hồng Nhung, cô từng trải qua hai mối tình trước khi kết hôn. Mối tình đầu hơn 1 năm khép lại vì không còn phù hợp. Mối tình thứ hai kéo dài hơn 2 năm, song khi gia đình giục cưới, bạn trai vẫn chưa sẵn sàng tiến tới. Sau đó, cô kết hôn nhưng cuộc sống vợ chồng chỉ kéo dài thời gian ngắn rồi ly hôn vào năm 2021. Hồng Nhung cho biết cả hai chưa có con. Nguyên nhân đổ vỡ được cô chia sẻ vì vợ chồng làm việc khác múi giờ, đến mức không có nổi một bữa cơm chung, khiến tình cảm dần nguội lạnh.

Hồng Nhung gây chú ý trên show hẹn hò bởi tính cách thẳng thắn và sở thích "lạ"

Thích đàn ông biết trồng rau, nuôi cá và… cạo gió

Khoảnh khắc mở rào gặp mặt, cả hai nhanh chóng tạo thiện cảm bởi sự chân thành và cởi mở. Hồng Nhung gây ấn tượng bởi tính cách thẳng thắn, có gì nói đó. Cô tiết lộ mình thích người đàn ông biết trồng rau nuôi cá và đặc biệt là… biết cạo gió. Chia sẻ hồn nhiên "ai cạo gió cho em là em thích lắm" khiến Quyền Linh không khỏi hoang mang: "Trời ơi! Bộ em thích cạo gió lắm hả? Cô này lạ quá". Hồng Nhung bật cười thừa nhận mình "ghiền cạo gió". Không khí sân khấu càng thêm rộn ràng khi hai MC khuyến khích Đình Thức "thực hành" ngay trên sân khấu. Trước sự lóng ngóng của đàng trai, Ngọc Lan còn trực tiếp thị phạm, mang lại tràng cười thích thú cho khán giả.

Trong cuộc trò chuyện, Hồng Nhung cho biết cô không đặt ra quá nhiều tiêu chí, chỉ mong tìm được người thật lòng thương và tôn trọng mình. Đình Thức cũng bày tỏ mong muốn gặp được người phụ nữ chung thủy, biết thấu hiểu và cảm thông. Cô gái Vĩnh Long còn hài hước chia sẻ thêm: "Em dị ứng tôm nhưng lại thích ăn tôm. Anh mời em đi ăn thì nhớ phải mang theo thuốc dị ứng cho em".

Chung hoàn cảnh từng đổ vỡ, họ tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện đời nhau. Sự chân thành và quyết tâm thay đổi của Đình Thức dần chinh phục cô gái từng dang dở. Kết thúc cuộc gặp, màn hình trái tim cùng sáng đèn, báo hiệu cả hai đã quyết định cho nhau cơ hội hẹn hò. Trong tiếng vỗ tay chúc phúc của khán giả, Quyền Linh và Ngọc Lan hy vọng họ tìm hiểu thuận lợi, sớm báo tin vui về chương trình.