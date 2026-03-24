Quyền Linh ngỡ ngàng khi nữ kế toán U.40 từ chối hẹn hò chàng trai Ninh Bình

Lạc Xuân
Lạc Xuân
24/03/2026 07:21 GMT+7

Tham gia show hẹn hò, Mạnh Tùng và Thùy Dung đều mong tìm được người bạn đời phù hợp sau mối tình dang dở trong quá khứ. Dù nói chuyện khá hợp ý, nhưng cuối cùng cô gái vẫn từ chối hẹn hò, khiến Quyền Linh tiếc nuối.

Thùy Dung và Mạnh Tùng có cơ duyên được mai mối tại chương trình Bạn muốn hẹn hò, nhưng không có cơ hội trở thành một đôi

Tập 1.176B chương trình Bạn muốn hẹn hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan kết nối cho Đinh Mạnh Tùng (39 tuổi, quê Ninh Bình), hiện là nhân viên văn phòng tại TP.HCM và nữ kế toán Nguyễn Thùy Dung (38 tuổi).

Giới thiệu về bản thân, Mạnh Tùng cho biết anh sống tự lập từ sớm, hiền lành, thật thà nhưng thừa nhận đôi lúc hơi cọc tính khi gặp căng thẳng. Hơn 10 năm trước, anh từng có một mối tình sâu đậm và đã tính chuyện lâu dài, song biến cố gia đình từ phía bạn gái khiến cả hai không thể tiếp tục.

Mạnh Tùng đặt hình mẫu bạn gái mũm mĩm, nói nhiều càng tốt

Về phía Thùy Dung, cô là người phụ nữ đảm đang, yêu thích việc chăm sóc gia đình nhưng khá cầu toàn và kỹ tính. Cô từng trải qua một mối tình nghiêm túc, dự định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, do bạn trai thường xuyên đi công tác cùng một số vấn đề phát sinh, cả hai không thể đi đến cái kết trọn vẹn. Sau đó, cô có tìm hiểu vài người nhưng chưa đủ sự đồng điệu để gắn bó lâu dài.

Đến chương trình, Thùy Dung mong muốn tìm người đàn ông có tri thức, đáng tin cậy, thật thà, hài hước, công việc ổn định và hướng về gia đình. Cô đặc biệt không thích mẫu người gia trưởng, hút thuốc. Trong khi đó, Mạnh Tùng chia sẻ anh thích bạn gái cao từ 1,55 m trở lên, trưởng thành, có thể quán xuyến gia đình. "Tôi thích bạn gái mũm mĩm một chút, nói nhiều càng tốt, càm ràm cũng được. Phụ nữ phải nói nhiều, khi càm ràm là muốn mình lắng nghe điều gì đó. Tôi chỉ sợ người ta im lặng thôi", anh bộc bạch khiến hai MC Quyền Linh và Ngọc Lan thích thú, khen đây là người đàn ông tâm lý.

Thùy Dung thừa nhận bản thân hơi kỹ tính khi tìm kiếm bạn đời

Nữ kế toán sẵn sàng cưới sau 6 tháng nếu phù hợp

Đáng chú ý, Thùy Dung còn được sự đồng hành của mẹ trong hành trình tìm kiếm bạn đời tại Bạn muốn hẹn hò. Mẹ Thùy Dung cũng dành nhiều lời nhận xét tích cực, cho rằng Mạnh Tùng là người thật thà, thẳng thắn và tạo được thiện cảm. Người mẹ bày tỏ mong muốn hai con mạnh dạn cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu thấy phù hợp thì "cưới luôn cũng được".

Được sự ủng hộ của người thân, Quyền Linh và Ngọc Lan vui mừng cho mở hàng rào tình yêu. Khi vừa gặp mặt, Mạnh Tùng bày tỏ Thùy Dung đúng với hình mẫu anh tìm kiếm. Ngược lại, nữ kế toán nhận xét đối phương hiền lành, thật thà nhưng hơi gầy. 

Trong phần trò chuyện, cô thẳng thắn bày tỏ mong muốn người chồng tương lai biết chia sẻ việc nhà, không hút thuốc và cùng xây dựng môi trường tốt cho con cái. Mạnh Tùng tự tin mình có thể đáp ứng được vì đã quen sống tự lập. Anh nói bản thân đến chương trình với sự chân thành để tìm người bạn đời phù hợp, cùng đồng hành đi đến cuối cuộc đời.

Bàn về chuyện tương lai, Thùy Dung cho biết cô không đặt nặng thời gian quen bao lâu, chỉ cần thấy đối phương phù hợp, đủ sự gắn kết và tin tưởng thì có thể tiến tới hôn nhân trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Còn nếu không phù hợp, cô chọn dừng lại ở mức bạn bè.

Vì không thấy rung động, Thùy Dung quyết định từ chối hẹn hò với Mạnh Tùng

Dù Mạnh Tùng thể hiện sự nghiêm túc và mong muốn tiến xa, Thùy Dung quyết định không bấm nút. Cô giải thích, dù có thiện cảm với nhà trai nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự rung động. Trước khi kết thúc, MC Quyền Linh gợi ý cả hai cùng bắt tay làm bạn. Anh cũng khuyến khích Mạnh Tùng: "Không bấm nút không phải là hết cơ hội. Hãy làm bạn với nhau, nếu thật sự Tùng có tình cảm với Dung thì cứ mạnh dạn theo đuổi".

Quyền Linh phấn khích khi chàng trai 1,8m chinh phục được gái xinh Ngoại thương

