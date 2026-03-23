Quyền Linh phấn khích khi chàng trai 1,8m chinh phục được gái xinh Ngoại thương

Trong tập 1.176 chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục làm "ông mai bà mối", kết nối cho Nguyễn Văn Trường (23 tuổi), nhân viên kỹ thuật vận hành tòa nhà, với Nguyễn Yến Chi (22 tuổi), đang làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu. Cả hai đều sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Xuất hiện trên sân khấu, Văn Trường gây ấn tượng với chiều cao 1,8m, tính cách điềm đạm và chân thành. Chàng trai 23 tuổi tự nhận mình có sức khỏe tốt, chăm chỉ, biết cố gắng và đặc biệt thích làm việc nhà. Ở phía bên kia, Yến Chi cho biết vừa tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường đại học Ngoại thương. Cô mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, vui vẻ, tích cực. Tuy nhiên, Yến Chi thừa nhận bản thân đôi khi hơi nhút nhát trước người lạ và thiếu một chút quyết đoán.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Văn Trường cho biết từng trải qua hai mối tình. Anh kể mối tình đáng nhớ nhất kéo dài 6 năm từ thời học sinh. Thế nhưng, khi bạn gái sang nước ngoài định cư, khoảng cách địa lý dần khiến tình cảm phai nhạt và cả hai chọn cách khép lại. Mối tình thứ hai của anh chỉ vỏn vẹn vài tháng, kết thúc vì "không làm được theo ý bạn gái nên bạn không thích nữa".

Đến chương trình, Văn Trường mong muốn tìm một cô gái dịu dàng, trưởng thành, biết yêu thương gia đình và có chí tiến thủ. Về phía mình, anh khẳng định sẽ mang đến cho bạn gái "một bến đỗ an toàn với thanh xuân thật đẹp".

Về phía Yến Chi, cô hài hước kể từng có cảm tình với một chàng trai, nhưng sau thời gian tìm hiểu mới phát hiện đối phương "không thích con gái". Từ trải nghiệm đó, cô mong muốn tìm một người đàn ông mạnh mẽ, nam tính, trung thực, dũng cảm, tự tin và có sự đồng điệu trong tâm hồn.

Đến show hẹn hò cùng Yến Chi, người bạn thân dành cho cô nhiều lời nhận xét tích cực như thông minh, nhạy bén, ban đầu có thể rụt rè nhưng nếu được tiếp cận bằng sự chân thành, cô sẽ trở nên ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Đồng thời, người bạn này cũng đánh giá Văn Trường có ngoại hình đúng với "gu" mà Yến Chi tìm kiếm.

Cô nàng Ngoại thương chủ động 'thả thính' ngọt ngào

Khoảnh khắc mở rào gặp mặt mang đến những ánh nhìn đầy thiện cảm từ cả hai phía. Trong cuộc trò chuyện, Văn Trường thẳng thắn thừa nhận cuộc sống của mình khá khép kín, chỉ xoay quanh công việc rồi về nhà, ít khi đi chơi cùng bạn bè. Nghe vậy, Yến Chi mạnh dạn bày tỏ: "Em hy vọng mình sẽ là gia vị trong cuộc sống của anh". Lời "thả thính" ấy khiến chàng trai không giấu được nụ cười rạng rỡ.

Khi nói về tương lai, Văn Trường thể hiện sự nghiêm túc và mong muốn tìm một người bạn đồng hành để cùng xây dựng hạnh phúc. Anh khẳng định sẵn sàng chia sẻ việc nhà, chăm sóc bạn gái nếu cả hai tiến xa hơn: "Chỉ cần em dành tình cảm cho anh thật lòng thì anh sẽ làm được hết mọi thứ. Anh sẽ không để em phải vất vả". Còn Yến Chi cho biết, dù đang hạnh phúc và thoải mái với hiện tại, cô vẫn mong có thể tìm người đàn ông phù hợp để cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống với mình.

Sau thời gian trò chuyện và lắng nghe cảm xúc của nhau, Văn Trường và Yến Chi cùng bấm nút đồng ý hẹn hò trong sự cổ vũ của khán giả. Quyền Linh vui mừng gửi lời chúc phúc, hy vọng cái kết đẹp trên chương trình sẽ mở ra một hành trình mới cho cặp đôi.