Quyền Linh tiếc nuối trước lý do khiến cô gái từ chối thợ bánh hơn 11 tuổi

Dù Quyền Linh liên tục khuyên nhủ và "đẩy thuyền" nhưng Kiều Oanh vẫn quyết định không bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Tập 1.175 chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan, mai mối cho Lê Huỳnh Đức (36 tuổi), mở tiệm bánh tại Đồng Nai, và Trần Kiều Oanh (25 tuổi, Đồng Nai), hiện là nhân viên văn phòng.

Giới thiệu về bản thân, Huỳnh Đức cho biết anh là người sống tự lập, có trách nhiệm, tính cách vui vẻ, hòa đồng và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân còn khá nhút nhát, sống khép kín. Từng trải qua hai mối tình, trong đó mối tình đầu kéo dài 3 năm thời còn đi học và mối tình gần nhất gắn bó gần 2 năm, Huỳnh Đức hiện mong muốn tìm được bạn gái hiền lành, tốt bụng, chung thủy và biết hiếu kính với gia đình.

Huỳnh Đức mang theo bánh tự làm đi hẹn hò, mong gặp được người phù hợp để kết hôn Ảnh: Chụp màn hình

Ở phía bên kia, Kiều Oanh chia sẻ cô là người kỷ luật, có trách nhiệm trong công việc nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm là tính cách thất thường, đôi khi nóng nảy. Dù đã 25 tuổi, cô vẫn chưa có một mối tình chính thức. Trước câu hỏi của MC Quyền Linh về việc chênh lệch tuổi tác với chàng trai được mai mối, Kiều Oanh cho rằng đây không phải trở ngại, điều quan trọng là sự phù hợp trong tính cách. Cô mong muốn tìm một người đàn ông chững chạc, trầm tính, có thể bao dung cho sự "nắng mưa" của mình.

Đáng chú ý, Kiều Oanh đặt ra tiêu chí rõ ràng về tôn giáo khi yêu cầu bạn đời phải cùng theo đạo Công giáo. Nghe điều này, Ngọc Lan đặt ra tình huống nếu bạn trai không theo đạo, Kiều Oanh cho biết cô chưa nghĩ trường hợp này. Nghe vậy, Quyền Linh cho rằng nếu có tình cảm đủ lớn, đối phương hoàn toàn có thể tìm hiểu và theo đạo.

Kiều Oanh không quan trọng vấn đề tuổi tác, nhưng yêu cầu bạn trai phải cùng đạo Công giáo Ảnh: Chụp màn hình

Từ chối vì khác biệt tôn giáo

Khi hàng rào được mở, Huỳnh Đức gây thiện cảm khi mang theo chiếc bánh kem do chính tay mình làm để tặng bạn gái. Anh nhận xét Kiều Oanh là người dễ thương, vui vẻ, đúng với hình mẫu mình yêu thích. Về phía Kiều Oanh, cô đánh giá đàng trai trầm tính, chững chạc, phù hợp với tiêu chuẩn đã đặt ra.

Trong cuộc trò chuyện, Kiều Oanh một lần nữa nhấn mạnh tiêu chí về tôn giáo. Trước câu hỏi thẳng thắn của cô, Huỳnh Đức cho biết bản thân không theo đạo nhưng sẵn sàng học giáo lý và theo đạo Công giáo nếu cả hai tiến xa hơn.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Huỳnh Đức bày tỏ mong muốn sớm tiến tới hôn nhân nếu tìm được người phù hợp. Anh cho biết gia đình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời tạo điều kiện để con cái có cuộc sống riêng, không áp lực chuyện sống chung.

Quyền Linh tiếc nuối trước quyết định của Kiều Oanh Ảnh: Chụp màn hình

Dù Huỳnh Đức đáp ứng phần lớn những tiêu chí mà Kiều Oanh đề ra, nhưng ở giây phút quyết định, cô vẫn không bấm nút hẹn hò. Cô gửi lời xin lỗi và cho biết đàng trai là người tốt, song yếu tố tôn giáo vẫn là rào cản khiến bản thân chưa thể tiến xa. Dẫu không nên duyên, Kiều Oanh vẫn ngỏ ý mong cả hai có thể giữ mối quan hệ bạn bè.