Quyền Linh phấn khích khi 'trai tân' 44 tuổi mạnh dạn chinh phục mẹ đơn thân

Lạc Xuân
16/03/2026 18:01 GMT+7

Ông chủ tiệm tóc 44 tuổi còn độc thân, đến chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' tìm vợ. Được MC Quyền Linh hỗ trợ, anh mạnh dạn bày tỏ tình cảm, 'cưa đổ' mẹ đơn thân.

Quyền Linh hy vọng cặp đôi sớm báo tin vui về cho chương trình

Tập 1.175 chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan, mai mối cho Đỗ Tấn Được (44 tuổi, quê Đồng Tháp), chủ tiệm tóc tại TP.HCM và Trần Thị Thùy (40 tuổi), kinh doanh tự do ở Tây Ninh.

Chia sẻ với MC Quyền Linh, Tấn Được cho biết anh từng trải qua hai mối tình sâu đậm. Mối tình đầu cách đây 20 năm, khi anh làm phụ bếp và quen bạn gái là nhân viên phục vụ cùng nhà hàng. Sau hơn 2 năm gắn bó, cả hai chia tay vì khác biệt định hướng tương lai. Mối tình thứ hai của anh kéo dài 8 năm. Tấn Được kể, năm 2017, việc làm ăn thua lỗ khiến anh rơi vào giai đoạn khó khăn, tình cảm cũng từ đó dần rạn nứt. Hiện tại, Tấn Được cho biết anh đã có nhà riêng, công việc ổn định và sẵn sàng cho một chặng đường mới.

Tấn Được từng trải qua hai mối tình và biến cố thua lỗ trong kinh doanh

Về phía đàng gái, Trần Thị Thùy từng có cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm. Cô kết hôn năm 2009, sau thời gian chung sống thì vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn nhưng không thể dung hòa. Theo chia sẻ của đàng gái, chồng cũ thiếu sự quan tâm, ham chơi, khiến mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai cô. Sau nhiều năm chịu đựng, cô quyết định ly hôn và một mình nuôi con trai nay đã 17 tuổi.

Sau đổ vỡ, điều Trần Thị Thùy tìm kiếm ở bạn đời là sự chung thủy và tinh thần trách nhiệm với gia đình. Trước băn khoăn của nam MC về việc đàng gái từng ly hôn và có con riêng, Tấn Được thẳng thắn cho biết anh không quá đặt nặng quá khứ, điều quan trọng là hiện tại và tương lai. Anh mong tìm được người phụ nữ biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ và cùng vun vén tổ ấm.

Trần Thị Thùy là mẹ đơn thân, từng có cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm trước khi quyết định ly hôn vì nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn

Chủ tiệm tóc hứa 'thầu' bếp núc lẫn làm đẹp cho vợ

Khoảnh khắc mở rào, cả hai trao nhau những món quà nhân buổi hẹn hò. Sự chân thành, duyên dáng của Tấn Được giúp không khí trường quay trở nên thoải mái. Trần Thị Thùy nhận xét đối phương trông trẻ trung hơn tuổi, tính cách vui vẻ, tạo cho cô cảm giác dễ gần.

Trong cuộc trò chuyện, Tấn Được khẳng định không bận tâm quá khứ của bạn gái, sẽ cùng cô chăm sóc con riêng. Bên cạnh đó, ông chủ tiệm tóc hy vọng trong tương lai cả hai có thể sinh thêm con để tổ ấm thêm trọn vẹn. Về phía mình, Trần Thị Thùy mong muốn mọi vấn đề trong gia đình, dù lớn hay nhỏ, đều được vợ chồng bàn bạc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Cô thẳng thắn: "Em muốn chồng phải tôn trọng ý kiến của vợ. Em rất hiền, nhưng yêu cầu đối phương cũng phải đàng hoàng, chứ nếu bậy bạ thì cũng tới công chuyện với em đó".

Được Quyền Linh "đẩy thuyền", Tấn Được mạnh dạn nắm tay bạn gái và bày tỏ: "Nếu chúng ta có duyên thành vợ chồng, anh sẽ nấu ăn cho em. Khi em muốn làm đẹp thì để anh lo, anh cắt tóc, trang điểm cho em". Anh còn mạnh dạn thể hiện ca khúc Vợ tôi, khiến hai MC thích thú.

Chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, Ngọc Lan cũng thấy hạnh phúc lây

Khép lại chương trình, cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong sự cổ vũ của khán giả trường quay. Ngọc Lan bày tỏ tin tưởng sau những trắc trở đã qua, cặp đôi sẽ tìm được hạnh phúc bình dị và bền lâu. Quyền Linh cũng gửi lời chúc họ sớm xây dựng mái ấm ấm áp, đồng hành và hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

