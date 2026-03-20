Hồng Vân xúc động trước chuyện tình yêu giữa anh thợ hồ và cô gái khuyết tật

Quang Quân trải lòng về tình yêu và hôn nhân với cô vợ kém 11 tuổi tại chương trình Vợ chồng son

Trong tập 655 Vợ chồng son, MC Hồng Vân và Quốc Thuận chào đón sự tham gia của gia đình Lê Quang Quân (36 tuổi, thợ hồ) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Thúy (25 tuổi, kinh doanh online). Xuất hiện tại chương trình, dù đôi chân không được lành lặn, nói chuyện khó khăn vì bị tật bẩm sinh nhưng Ngọc Thúy vẫn gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc.

Tình yêu của anh thợ hồ và cô gái khuyết tật

Chia sẻ với hai MC, Quang Quân kể anh và vợ quen nhau qua mạng xã hội. Trong một lần lướt Facebook, anh vô tình nhìn thấy bức ảnh Ngọc Thúy chụp ở một địa điểm quen thuộc - nơi anh từng đứng đúng vị trí ấy. Sự trùng hợp ấy khiến anh thích thú, rồi để lại bình luận: "Sao em cười dễ thương quá vậy". Từ một câu nói bâng quơ, cả hai kết bạn, trò chuyện suốt 6 tháng rồi mới quyết định gặp mặt.

Cuộc hẹn đầu tiên của cả hai lại diễn ra theo cách không ai ngờ. Vì sợ mẹ phát hiện chuyện yêu đương, Ngọc Thúy không dám để anh đón ở nhà mà phải đi từ nhà ngoại. Vừa thấy Quang Quân xuất hiện, Ngọc Thúy cuống quýt chạy tới rồi lên xe và giục: "Anh chạy đi, chạy nhanh đi!". Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Quang Quân bật cười: "Tự nhiên có cô gái chạy đến, leo lên xe rồi bảo mình chạy ngay đi, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười". Nhưng chính sự hồn nhiên, dễ thương ấy đã khiến anh dần thương cô lúc nào không hay.

Trong những lần đi siêu thị cùng nhau, Ngọc Thúy chỉ chọn những món đồ ít tiền như nước khoáng, sữa... Khi anh ngỏ ý để mình trả tiền, cô vẫn dè dặt vì nghĩ anh làm thợ hồ, thu nhập không dư dả. Sự thấu hiểu và chân thành ấy càng khiến Quang Quân thêm trân quý.

Bằng tình yêu và sự kiên trì, Quang Quân đã dần chinh phục được lòng tin của gia đình vợ

Tình yêu của họ cũng trải qua thử thách khi mẹ Ngọc Thúy biết chuyện và yêu cầu Quang Quân đến nhà nói chuyện. Bà lo lắng con gái mang tật bẩm sinh, sợ sau này sẽ thiệt thòi nếu bị bỏ rơi. Vì thế, bà không đồng ý cho hai người tiếp tục nếu chưa có sự nghiêm túc từ gia đình hai bên. Sau đó, Quang Quân về nhà thưa chuyện với mẹ để xin được cưới vợ. Thấu hiểu hoàn cảnh của Ngọc Thúy, gia đình anh liền sang gặp mặt và tính chuyện cưới xin. Từ đó, hai người nên duyên vợ chồng và anh về ở rể bên nhà vợ.

Sau kết hôn, Quang Quân không chỉ là người bạn đời mà còn là chỗ dựa vững vàng cho vợ. Anh bao dung cả những "tật xấu đáng yêu" như mê mua sắm online hay thỉnh thoảng giận dỗi vu vơ. Điều anh mong mỏi nhất chỉ là vợ cẩn thận hơn, bởi cô thường xuyên vấp ngã khi đi lại. Về phần mình, Ngọc Thúy cho biết chưa phát hiện ra tật xấu nào của chồng. Cô cũng thú nhận đôi lúc nấu cơm nhưng quên bấm nút, đến khi chồng đói bụng mở nồi ra vẫn thấy gạo còn nguyên, rồi "nổi quạu" khiến trường quay bật cười.

Khép lại chương trình, Quang Quân nghẹn ngào mượn sóng truyền hình để gửi lời đến vợ: "Anh xin lỗi vì cưới em trong hoàn cảnh anh còn trắng tay. Anh hứa sẽ cố gắng hơn, lo cho em và con sau này đầy đủ mọi thứ. Anh rất yêu và thương em". Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Hồng Vân xúc động gửi lời chúc phúc, mong họ sẽ luôn nắm tay nhau đi trọn chặng đường đời.