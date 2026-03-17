Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Săn nhà thông minh' lên sóng truyền hình

Bách Nhật
Bách Nhật
17/03/2026 15:22 GMT+7

Ngày 16.3, tại Hà Nội, chương trình truyền hình thực tế 'Săn nhà thông minh' chính thức ra mắt, đánh dấu lần đầu tiên có một chương trình truyền hình khai thác trực tiếp hành trình mua, thuê nhà thực tế của các gia đình với sự đồng hành của các chuyên gia.

Săn nhà thông minh khai thác trực tiếp những câu chuyện và quyết định trong hành trình tìm kiếm nơi an cư của các gia đình, mang đến góc nhìn đa chiều về quá trình mua hoặc thuê nhà khi thị trường bất động sản ngày càng nhiều biến động.

- Ảnh 1.

Ông Đỗ Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, ông Đỗ Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Săn nhà thông minh" mang đến một hướng tiếp cận mới cho thể loại chương trình truyền hình thực tế khi khai thác những vấn đề rất "nóng" của xã hội bằng những câu chuyện rất gần gũi, rất đời - hành trình mua nhà của các cặp gia đình. 

Trong khuôn khổ sự kiện, BIDV và Cen Land đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái bất động sản - tài chính ngân hàng, mang đến những giải pháp toàn diện cho hành trình mua nhà thông minh và bền vững cho khách hàng.

Trong đó, BIDV mang đến siêu nền tảng BIDV Home, cam kết số hóa toàn bộ hành trình mua nhà thông qua các giải pháp công nghệ và tài chính hiện đại nhất; Cen Land với hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hàng đầu cùng nguồn hàng dự án phong phú và pháp lý minh bạch trên nền tảng Cenhomes.vn, giúp khách hàng tiếp cận những lựa chọn phù hợp.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT Cen Land cho biết: "24 năm đồng hành cùng thị trường bất động sản, Cen Land thấu hiểu những trăn trở, lo lắng và cả những kỳ vọng của hàng triệu khách hàng. Với nhiều gia đình: căn nhà đầu tiên là ước mơ, là tài sản lớn nhất cả cuộc đời, là nền tảng xây dựng tổ ấm và tương lai nhưng ước mơ ấy có thể sẽ không thành hiện thực vì cả những yếu tố khách quan và chủ quan: giá nhà quá cao, sự thiếu trải nghiệm, kiến thức về tài chính, pháp lý,… của chính người mua.

Bên cạnh đó, có một nghịch lý là rất nhiều các dự án, các khu đô thị đã hoàn thiện nhưng đang bị bỏ trống, trong khi hàng triệu gia đình, đặc biệt gia đình trẻ lại không thể chạm tới và đang phải vật lộn với những dãy trọ xập xệ, chật chội".

Theo ông Vũ, đồng hành cùng chương trình, Cen Land mong muốn cùng BIDV Home chia sẻ những góc nhìn từ thực tiễn thị trường, từ chính khách hàng, đi tìm đáp án cho câu hỏi làm thế để săn được nhà ưng ý với các giải pháp thông minh nhất.

Khám phá thêm chủ đề

Cen Land Đài truyền hình Việt nam Truyền hình thực tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận