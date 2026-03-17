'Săn nhà thông minh' lên sóng truyền hình

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, ông Đỗ Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Săn nhà thông minh" mang đến một hướng tiếp cận mới cho thể loại chương trình truyền hình thực tế khi khai thác những vấn đề rất "nóng" của xã hội bằng những câu chuyện rất gần gũi, rất đời - hành trình mua nhà của các cặp gia đình.

Trong khuôn khổ sự kiện, BIDV và Cen Land đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái bất động sản - tài chính ngân hàng, mang đến những giải pháp toàn diện cho hành trình mua nhà thông minh và bền vững cho khách hàng.

Trong đó, BIDV mang đến siêu nền tảng BIDV Home, cam kết số hóa toàn bộ hành trình mua nhà thông qua các giải pháp công nghệ và tài chính hiện đại nhất; Cen Land với hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hàng đầu cùng nguồn hàng dự án phong phú và pháp lý minh bạch trên nền tảng Cenhomes.vn, giúp khách hàng tiếp cận những lựa chọn phù hợp.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT Cen Land cho biết: "24 năm đồng hành cùng thị trường bất động sản, Cen Land thấu hiểu những trăn trở, lo lắng và cả những kỳ vọng của hàng triệu khách hàng. Với nhiều gia đình: căn nhà đầu tiên là ước mơ, là tài sản lớn nhất cả cuộc đời, là nền tảng xây dựng tổ ấm và tương lai nhưng ước mơ ấy có thể sẽ không thành hiện thực vì cả những yếu tố khách quan và chủ quan: giá nhà quá cao, sự thiếu trải nghiệm, kiến thức về tài chính, pháp lý,… của chính người mua.

Bên cạnh đó, có một nghịch lý là rất nhiều các dự án, các khu đô thị đã hoàn thiện nhưng đang bị bỏ trống, trong khi hàng triệu gia đình, đặc biệt gia đình trẻ lại không thể chạm tới và đang phải vật lộn với những dãy trọ xập xệ, chật chội".

Theo ông Vũ, đồng hành cùng chương trình, Cen Land mong muốn cùng BIDV Home chia sẻ những góc nhìn từ thực tiễn thị trường, từ chính khách hàng, đi tìm đáp án cho câu hỏi làm thế để săn được nhà ưng ý với các giải pháp thông minh nhất.