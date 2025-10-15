Thấy gì từ cuộc đối đầu của loạt show truyền hình lớn?

Anh trai "say hi" là show âm nhạc quy tụ 30 nghệ sĩ cùng tranh tài, trong đó có những gương mặt gây chú ý như Ngô Kiến Huy, Karik… Tân binh toàn năng cũng mang đến màu sắc mới mẻ khi quy tụ 11 gương mặt trẻ được tuyển chọn gắt gao và huấn luyện theo mô hình K-pop, sau đó bước vào các vòng tranh tài, học hỏi kinh nghiệm cùng các nhóm nhạc quốc tế dưới sự dẫn dắt của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Còn Running Man Vietnam, chương trình mua bản quyền từ Hàn Quốc, tạo sức hút khi quy tụ dàn sao đình đám như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Atus Anh Tú… mang lại nhiều tiếng cười cho người xem thông qua những màn tương tác của nghệ sĩ.

Running Man Vietnam mùa 3 quy tụ nhiều sao Việt tham gia, hút hàng triệu lượt xem Ảnh: NSX

Sức hút của các chương trình này cũng được chứng minh thông qua lượt xem trên nền tảng YouTube. Sau 2 ngày lên sóng, các chương trình đạt hơn 2 triệu view, chưa kể lượt tương tác "khủng" trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, thị trường gameshow còn chứng kiến sự trở lại của 2 ngày 1 đêm, Sao nhập ngũ cùng nhiều chương trình lần đầu ra mắt như Chiến sĩ quả cảm, Hàng xóm mới, AI là ai?... Thực tế, sự cạnh tranh này mở ra cơ hội để người xem có thể tiếp cận những chương trình mình yêu thích ở những lĩnh vực khác nhau như hành động, âm nhạc, du lịch… Đây cũng là thách thức đối với nhà sản xuất trong việc sáng tạo những gameshow chất lượng, đáp ứng thị hiếu để có thể giữ chân khán giả thay vì sử dụng chiêu trò.

Sự bùng nổ của gameshow không chỉ phản ánh nhu cầu giải trí tăng cao của khán giả mà còn là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự bứt phá của ngành công nghiệp truyền hình tại VN. Thay vì chỉ mang tính giải trí đơn thuần như những cuộc thi về hài, bolero như trước đây, các đơn vị đã có định hướng phát triển dài hơi, tạo sức ảnh hưởng với người xem. Câu chuyện về sự thành công của loạt concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai "say hi" hay sức hút từ show Gia đình haha đã chứng minh điều này.

Khi nhu cầu giải trí của khán giả tăng lên, nhà sản xuất càng có thêm cơ hội hiện thực hóa những ý tưởng mới mẻ, hấp dẫn. Điều này cũng tạo ra tính chắt lọc khắc nghiệt bởi nếu chương trình không đủ chất lượng hay đáp ứng được thị hiếu thì sẽ đối diện nguy cơ bị "khai tử", không đạt hiệu quả như mong đợi.