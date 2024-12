Quyền lợi của người lao động bị 'treo' đến bao giờ ?

Hiện nay, TP.HCM có gần 5 triệu NLĐ và trong đó có khoảng 53% đang tham gia BHXH (tức hơn 2,5 triệu người). Có nghĩa là gần 1/3 tổng số người lao động (NLĐ) đóng BHXH bị nợ BHXH.

Nợ BHXH chính là xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của NLĐ vì họ không được hưởng các chế độ bảo hiểm như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí. Trong khi đó, DN đối diện nguy cơ bị xử phạt hành chính, bị khởi kiện, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh.

Vấn đề nợ BHXH đã được nói đến trong nhiều năm qua nhưng tới nay vẫn chưa có biện pháp nào hữu hiệu để giải quyết triệt để. Và một trong những bất cập hiện giờ chính là quy định xử phạt DN chậm, trốn đóng BHXH chưa đủ răn đe. Hiện nay, việc xử lý vẫn đang trông chờ chủ yếu vào ý thức chấp hành pháp luật của DN, NLĐ cũng như công tác tuyên truyền, đôn đốc, thanh kiểm tra, thu hồi nợ… của cơ quan BHXH.

Ngoài ra, tới nay cũng chưa có vụ án nào liên quan hành vi trốn đóng BHXH được khởi tố. Trong nhiều cuộc họp mà người viết đã tham dự, cơ quan công an cũng chỉ ra một số nguyên do, trong đó chủ yếu là vấn đề hồ sơ, thủ tục, cũng như chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm do thiếu yếu tố gian dối hoặc thủ đoạn khác.

Các bên liên quan, đặc biệt là cơ quan công an và BHXH sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới, nhất là về cách thu thập hồ sơ, tài liệu để đảm bảo điều kiện cần và đủ trước khi gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, luật BHXH sửa đổi năm 2024 cũng nêu ra nhiều biện pháp như bổ sung và làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm; bổ sung các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm… Với những quy định mới này, hy vọng sẽ giải quyết hiệu quả tình trạng nợ đọng và trốn đóng BHXH ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.