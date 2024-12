Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo bị luận tội

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik hôm nay 27.12 cho hay chỉ cần phân nửa số phiếu ủng hộ của các nghị sĩ thì kiến nghị luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo sẽ được thông qua, theo Reuters.

Kiến nghị luận tội ông Han đã được nhất trí thông qua trong cuộc bỏ phiếu với 192 phiếu ủng hộ và không có phiếu chống, đánh dấu lần đầu tiên một quyền tổng thống bị quốc hội luận tội, theo Yonhap.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo phát biểu trước quốc dân tại khu phức hợp chính phủ ở Seoul ngày 14.12 Ảnh: Reuters

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Han phát biểu rằng ông tôn trọng quyết định của quốc hội, và để tránh thêm bất ổn, ông sẽ tạm dừng nhiệm vụ theo luật có liên quan, và chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, các nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền biểu tình trước quốc hội, theo AFP.

Trước đó, Yonhap đưa tin nếu kiến nghị luận tội được thông qua, các nhiệm vụ của ông Han sẽ bị đình chỉ và Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok, kiêm chức phó thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế, sẽ đảm nhận vai trò quyền tổng thống.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiến pháp Hàn Quốc, kiến nghị luận tội một quyền tổng thống được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội.

Kiến nghị luận tội nói trên được đưa ra không lâu sau khi ông Han cho hay sẽ không bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Hiến pháp cho đến khi các đảng đạt thỏa thuận chính trị.

Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập kiểm soát hôm 26.12 bỏ phiếu thông qua đề cử bổ nhiệm thêm 3 thẩm phán, nhưng vẫn cần chờ ông Han bổ nhiệm chính thức. Trong số đó có 2 ứng viên Ma Eun-hyuk và Jeong Gye-seon do đảng Dân chủ đề cử và ứng viên Cho Han-chang do đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền đề cử.

Việc bổ nhiệm sẽ giúp Tòa án Hiến pháp có đủ 9 thẩm phán cho phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đã ban hành thiết quân luật gây tranh cãi hôm 3.12. Theo luật, cần ít nhất 6 trong số 9 thẩm phán bỏ phiếu thuận để tiến hành phiên tòa.