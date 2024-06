Quyết chiến giữa 'chảo lửa' Basra

65.000 KHÁN GIẢ VÀ CÁI NÓNG 47 ĐỘ C

Khi tiếp đón đoàn tiền trạm của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cách đây ít ngày, BTC địa phương đã không quên giới thiệu nơi diễn ra trận đấu: sân Basra có quy mô lớn nhất Iraq, được chăm sóc, bảo dưỡng rất tốt. Đại diện của đội chủ nhà cũng chia sẻ niềm tự hào "đã rất lâu rồi không đội nào thắng được chúng tôi ở Basra". Lần gần nhất Iraq thua trên sân Basra là tháng 3.2018, với tỷ số 2-3 trong trận giao hữu với Bahrain. Từ đó đến nay, đội bóng có biệt danh "Sư tử Lưỡng Hà" đã có hơn 30 trận đấu, trong đó thắng nhiều hơn hòa, ở sân nhà.

Ngoài "đối thủ" là… 65.000 khán giả trên sân Basra, đội khách VN còn phải đối đầu với một đối thủ khủng khiếp khác là thời tiết. Thành phố Basra nằm trên "rốn nóng" của Iraq, với nhiệt độ mùa hè thường xuyên trên 50 độ C. Trừ giờ tập, đội tuyển VN không ai dám ra khỏi khách sạn vì cái nóng như thiêu đốt 47 độ C vào ban ngày. Thậm chí khi thầy trò HLV Kim Sang-sik tập vào 20 giờ địa phương (0 giờ theo giờ VN), nhiệt độ đo được vẫn ở mức 38 - 39 độ C! Nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, thời tiết quá khắc nghiệt đã khiến một cầu thủ vốn to khỏe nhất đội bị chảy máu mũi.

Tiếp nước liên tục là cách chống nóng hiệu quả



Buổi tập cuối cùng tối 10.6 trước trận đấu theo chốt

Tất nhiên, không có chuyến làm khách nào là dễ dàng. Để học trò thích ứng với điều kiện khí hậu của Iraq, HLV Kim Sang-sik không vội vã thúc ép mà chủ động điều chỉnh giáo án tập luyện, kết hợp nghỉ ngơi - ăn uống đúng cách, rồi từng bước nâng dần khối lượng để cầu thủ không bị hao tốn sức lực. Ông duy trì bầu không khí thoải mái cho các học trò, nhưng khi bước vào sân sẽ đủ nghiêm khắc để đảm bảo chất lượng buổi tập.

T ÍNH TOÁN NHÂN SỰ LÀM NGUỘI LỬA ĐỐI PHƯƠNG

HLV Kim Sang-sik đã liên tục xoay tua các vị trí khi đội rèn chiến thuật. Đặc biệt là vai trò quán xuyến hành lang với Văn Khang, Tuấn Tài, Xuân Mạnh… liên tục được thử nghiệm. Ông Kim rất thích tố chất kỹ thuật và sự xoay xở khéo léo khi chơi gần khung thành của Văn Khang, cũng ghi nhận khả năng tạt bóng chuẩn xác của Tuấn Tài. Nhưng ông phải tính toán đến khả năng hỗ trợ phòng ngự khi chúng ta đối mặt hàng công rất mạnh như Iraq. Sự vắng mặt của Văn Toàn có thể sẽ được trám bằng Tuấn Hải. Anh sẽ đá tiền đạo trái, kết hợp cùng Tiến Linh - Quang Hải thành bộ 3 tấn công phía trên. Tốc độ của cầu thủ trẻ Vĩ Hào cũng đang là một phương án được tính đến để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dâng cao của đối thủ.

Ông Kim và cộng sự tính toán nhân sự

Hệ thống phòng ngự của VN sẽ càng thêm vững vàng, đặc biệt ở khả năng chống bóng bổng, khi trung vệ Việt Anh trở lại sau án treo giò. Về cơ bản, đội tuyển VN sẽ tiếp tục ra sân với sơ đồ 3-4-3 cùng biến thể 5-4-1. Chúng ta buộc phải tổ chức phòng ngự có chiều sâu bởi Iraq sẽ toàn lực tấn công, hướng đến kỷ lục 6 trận toàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sẽ là trận đấu không dễ dàng cho đội tuyển VN, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tính toán cách tiếp cận khôn ngoan để có thể gây bất ngờ và làm nguội lửa tại Basra.