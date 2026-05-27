Chính trị

Quyết định của Bộ Chính trị về Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Văn Chung
27/05/2026 12:32 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 177-QĐ/TW ngày 21.5 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo quyết định, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đồng thời, đây là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Trung ương.

Quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ 18 nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ.

Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra tháng 5.2026

Trong đó, đáng chú ý, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng đó, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng ở Trung ương tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng.

Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Thẩm định các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyền được kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát; việc truy cập, sử dụng cơ sở dữ liệu thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm thủ trưởng và các phó thủ trưởng cơ quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Thủ trưởng Cơ quan, các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là phó thủ trưởng Cơ quan, trong đó phân công phó chủ nhiệm thường trực là phó thủ trưởng thường trực Cơ quan.

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm Vụ Địa bàn I (Vụ I), Vụ Địa bàn IA (Vụ IA), Vụ Địa bàn II (Vụ II), Vụ Địa bàn IIA (Vụ IIA), Vụ Địa bàn III (Vụ III), Vụ Địa bàn V (Vụ V), Vụ Địa bàn VI (Vụ VI), Vụ Địa bàn VII (Vụ VII), Vụ Địa bàn VIII (Vụ VIII), Vụ Tổng hợp, Vụ Nghiên cứu, Đào tạo nghiệp vụ, Văn phòng.

Biên chế của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Bộ Chính trị quyết định trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương.

Khi cần thiết, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương được trưng tập cán bộ phục vụ việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác nghiên cứu.

Thành lập 22 đoàn kiểm tra do ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, ngay trong tháng 3 tới sẽ thành lập 22 đoàn kiểm tra do các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.

