Thành lập 22 đoàn kiểm tra do ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn

Ngày 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh báo cáo tại hội nghị ẢNH: TUẤN INH

Giám sát các vấn đề nóng dư luận xã hội quan tâm

Báo cáo chuyên đề về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ Đại hội XIV cần xác định, kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo chủ yếu, quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, cầm quyền của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy.

Theo ông Thanh, trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua, khâu thực hiện vẫn yếu có nguyên nhân là buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc có làm nhưng chưa tốt.

Do đó, ông Thanh đề nghị các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, đảm bảo các nghị quyết của đại hội, của Trung ương Đảng, của cấp ủy phải được giám sát, kiểm tra ngay từ khi bắt đầu thực hiện.

Về nhiệm vụ, phương thức triển khai công tác kiểm tra, giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, cần xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để hạn chế, khuyết điểm tích tụ thành vi phạm lớn và nghiêm trọng.

Ông Thanh lưu ý, tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác giám sát thường xuyên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách quan trọng đột phá của Đảng về phát triển đất nước.

Cùng đó, triển khai giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề lớn, hệ trọng, những nội dung phức tạp cần toàn bộ hệ thống trị tập trung tháo gỡ.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết, trong tháng 3 tới sẽ thành lập 22 đoàn kiểm tra do các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV ẢNH: TUẤN MINH

Thành lập 22 đoàn kiểm tra về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhắc lại, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của toàn nhiệm kỳ trong năm 2026. Ông Thanh cho hay, ngay sau Đại hội XIV, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã bắt đầu xây dựng, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngay trong tháng 3 tới sẽ thành lập 22 đoàn kiểm tra do các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra tất cả 40 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, Tổng Bí thư sẽ là trưởng đoàn một đoàn kiểm tra.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng nhấn mạnh đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tổ chức triển khai quyết liệt công tác giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Về nội dung giám sát, ông Thanh đề nghị tập trung vào việc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các vấn đề nóng nổi cộm dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, như việc tổ chức và vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở tầm quốc gia và địa phương.

Cạnh đó là những nội dung để phòng ngừa thất thoát, lãng phí trong công tác mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có sử dụng vốn nhà nước; giám sát việc xử lý các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ.