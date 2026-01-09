Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đình Huy
Đình Huy
09/01/2026 08:22 GMT+7

Tại Hà Nội, ngày 8.1, diễn ra hội nghị công bố các quyết định tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư, chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, sau khi nghe công bố các quyết định về việc tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư thể hiện rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao của Quân ủy T.Ư trong việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có tính độc lập cao, theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương- Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

ẢNH: BQP

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thường trực ủy ban, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm".

Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư, Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng...

Cán bộ kiểm tra phải dám kết luận đúng sự thật, không né tránh

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở phát hiện vi phạm đã xảy ra, mà phải chủ động phát hiện nguy cơ, dấu hiệu vi phạm từ sớm, từ xa, để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm "chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; kiểm tra, giám sát không chỉ để phát hiện, xử lý sai phạm mà trước hết là để giữ gìn kỷ cương, ngăn ngừa, giữ cho tổ chức Đảng và đảng viên không đi chệch hướng, góp phần để các chủ trương, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Chuyển từ bị động sang chủ động nắm chắc tình hình, không để có "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới; xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn".

Tinh thần này đòi hỏi Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư phải đi trước một bước trong nhận diện rủi ro và định hướng hành động; không chờ có vi phạm rõ ràng mới vào cuộc, phải chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Cạnh đó, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, dũng khí, chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 

Cán bộ kiểm tra phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám kết luận đúng sự thật, không né tránh; luôn tự đặt mình dưới sự giám sát nghiêm ngặt của tổ chức Đảng và kỷ luật quân đội; tự soi, tự sửa, giữ mình trong sạch trước khi làm trong sạch tổ chức.

Cũng theo Bộ Quốc phòng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư được tổ chức lại có tính độc lập cao, theo hướng chuyên sâu, chuyên ngành, đảm bảo số lượng, chất lượng cán bộ kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực công tác. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan hoàn thành tốt hơn vai trò tham mưu chiến lược giúp Quân ủy T.Ư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

