Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 25 ủy viên Trung ương. Trong đó, 23 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm nhiệm.

Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

ẢNH: TTXVN

Thực hiện ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử, thông qua danh sách bầu cử đối với 26 ứng viên được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề cử và tiến hành bầu cử theo quy định.

Kết quả, 23 người được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu trúng cử tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, đạt số phiếu tín nhiệm tập trung cao, gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

3. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

4. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

5. Ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

6. Ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

7. Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

8. Ông Bùi Minh Quang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

10. Ông Lê Văn Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

11. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

12. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

13. Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

14. Ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

15. Ông Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

16. Ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

17. Ông Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

18. Ông Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

19. Ông Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

20. Ông Hoàng Công Uẩn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn IIA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

21. Ông Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

22. Ông Nguyễn Văn Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23. Bà Lê Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất cao bầu ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái đắc cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.