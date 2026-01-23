Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Mai Hà - Anh Vũ - Đình Huy
23/01/2026 14:56 GMT+7

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Ban Kiểm tra Trung ương gồm 25 ủy viên. Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 25 ủy viên Trung ương. Trong đó, 23 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm nhiệm.

Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 1.

Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

ẢNH: TTXVN

Thực hiện ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử, thông qua danh sách bầu cử đối với 26 ứng viên được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề cử và tiến hành bầu cử theo quy định.

Kết quả, 23 người được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu trúng cử tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, đạt số phiếu tín nhiệm tập trung cao, gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

3. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

4. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

5. Ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

6. Ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

7. Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

8. Ông Bùi Minh Quang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

10. Ông Lê Văn Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

11. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

12. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

13. Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

14. Ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

15. Ông Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

16. Ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

17. Ông Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

18. Ông Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

19. Ông Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

20. Ông Hoàng Công Uẩn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn IIA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

21. Ông Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

22. Ông Nguyễn Văn Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23. Bà Lê Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

ẢNH: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất cao bầu ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái đắc cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Tin liên quan

Ông Trần Cẩm Tú tái cử Thường trực Ban Bí thư

Ông Trần Cẩm Tú tái cử Thường trực Ban Bí thư

Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối 200/200 ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, tỷ lệ 100%, giới thiệu ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Khám phá thêm chủ đề

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương Đại hội XIV của Đảng đại hội đảng ông Trần Sỹ Thanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận