Quyết định hé lộ mâu thuẫn lớn trong thượng tầng quân sự Ukraine

Bài báo dẫn lời một nghị sĩ thuộc đảng Đầy tớ Nhân dân tham dự một cuộc họp với ông Zelensky bàn về các thay đổi trong nội các. Nghị sĩ này nói Tổng thống Ukraine đã phải “loay hoay tìm từ ngữ, chọn lựa cách diễn đạt và cố gắng giải thích quyết định của mình”, qua đó cho thấy việc cách chức ông Fedorov là một “bước đi vô cùng khó khăn”.

Việc ông Fedorov bị cách chức nằm trong khuôn khổ một cuộc cải tổ nội các Ukraine, nhưng lại đặc biệt gây tranh cãi vì ông Fedorov được nhiều người ủng hộ.

Theo các nguồn tin của Ukrainska Pravda, Tổng thống Zelensky giải thích rằng ông không thể tiếp tục dung thứ cho mâu thuẫn triền miên giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi.

Người dân xuống đường phản đối quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov của Tổng thống Volodymyr Zelensky, tại Kyiv, (Ukraine), ngày 17.7.2026 ẢNH: REUTERS

Theo một nghị sĩ, ông Zelensky nói: “Hai người sống trong hai thế giới khác nhau. Ông Mykhailo muốn số hóa mọi thứ và xây dựng hệ thống xoay quanh công nghệ. Quân đội đơn giản chỉ muốn được lắng nghe. Họ yêu cầu mua một loại vũ khí nào đó, nhưng ông Fedorov từ chối và cấp vốn cho các lĩnh vực khác. Họ đơn giản là ngừng lắng nghe nhau”.

Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng ông Fedorov đã thất bại trong việc thực hiện cải cách hệ thống động viên người nhập ngũ.

Mâu thuẫn giữa Bộ trưởng Fedorov và Tổng tư lệnh Syrskyi từ lâu đã là một “bí mật công khai” ở Ukraine, và thường được mô tả là cuộc xung đột thế hệ giữa một nhà cải cách trẻ tuổi, am hiểu công nghệ, xuất thân từ giới khởi nghiệp và một vị chỉ huy quân sự theo lối truyền thống hơn.

Trong một cuộc họp báo gây chấn động hôm 16.7, cựu Bộ trưởng Fedorov cáo buộc Tổng tư lệnh Syrskyi cản trở cải cách quân sự và “chia rẽ đất nước”, nhưng Tổng thống Zelensky đã chọn giữ tướng Syrskyi. Tuy nhiên, ông Fedorov khẳng định mình chưa bao giờ đưa ra tối hậu thư đặt tổng thống vào tình huống phải chọn một.

Ông Fedorov cho hay ông đã khước từ lời đề nghị của Tổng thống Zelensky làm cố vấn sau khi nhà lãnh đạo Ukraine từ chối đưa ông vào chính phủ tiếp theo.

Ông Fedorov cáo buộc tướng Syrskyi đã cản trở các sáng kiến của Bộ Quốc phòng Ukraine và không giải quyết trực tiếp các vấn đề. Ông nói: “Thay vì tìm cách đánh bại Nga... ông Syrskyi lại tìm cách chia rẽ đất nước”.

Ông Fedorov công nhận vai trò của tướng Syrskyi giúp Ukraine đạt được một số chiến dịch thành công vào năm 2022, nhưng nhấn mạnh rằng môi trường chiến lược đang thay đổi.

Đáp lại lời công kích trên, ông Syrskyi ra tuyên bố ngắn gọn, cảm ơn ông Fedorov vì những đóng góp trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh Ukraine cần tập trung hoàn toàn vào cuộc chiến. Ông Syrskyi từ chối bình luận về các cáo buộc từ cựu Bộ trưởng Fedorov.