‘Quyết định lịch sử’ của Ukraine

Theo Kyiv Post ngày 3.3, quyết định trên, được Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo ngày 2.3, là sự mở rộng từ một dự án thí điểm được khởi động vào tháng 11.2025. Trong dự án này, các cơ sở thuộc khu vực tư nhân được tích hợp vào hệ thống phòng không thống nhất của Ukraine, đặt dưới sự chỉ huy của quân đội nước này.

Truyền thông Ukraine cho hay đây được xem là “bước đi lịch sử”, với việc doanh nghiệp tư nhân được tự bố trí hệ thống phòng không nhằm bảo vệ cơ sở của mình, phối hợp với quân đội chính quy, trong bối cảnh lực lượng Nga gia tăng tập kích vào hạ tầng năng lượng.

Theo thông cáo của chính phủ Ukraine, quy định được cập nhật sẽ đưa ra các cơ chế giám sát rõ ràng hơn trong khi quân đội vẫn sẽ là bên ra quyết định sau cùng.

Các đợt tấn công từ Nga buộc Ukraine phải tìm kiếm mô hình phòng thủ linh hoạt hơn cho các tài sản chiến lược. Chính phủ Ukraine cũng đang ban hành các yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với nhân viên phục vụ trong các đơn vị phòng không trực thuộc doanh nghiệp. Nhân viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ tại các cơ sở do Bộ Quốc phòng chỉ định.

Theo những thay đổi này, Bộ Tư lệnh Không quân của quân đội Ukraine sẽ được phép tạm thời chuyển giao các hệ thống phòng không và đạn dược cho các doanh nghiệp theo từng trường hợp cụ thể.