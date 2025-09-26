Quyết kết hôn cùng tình đầu, người phụ nữ xử lý cao tay khi chồng ngoại tình

Chia sẻ trong Thuận vợ thuận chồng, Tuyết Nhung cho biết chuyện tình với Minh Hùng bắt đầu khi cô mới 16 tuổi. Đối với nữ khách mời, đây vừa là tình đầu, cũng là mối tình cuối. Sau 5 năm gắn bó, họ quyết định tiến đến hôn nhân dù những ngày đầu, mối quan hệ này bị gia đình phản đối vì tuổi đời còn quá trẻ. Chính sự kiên định, tình cảm bền chặt và sự chờ đợi đã giúp họ vượt qua khó khăn, để rồi nhận được sự đồng ý của ba mẹ và chính thức nên duyên vợ chồng.

Minh Hùng và Tuyết Nhung là khách mời trong Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Biến cố trong hôn nhân

Cuộc sống hôn nhân thời gian đầu khá yên ấm, cho đến khi con trai lên 2 tuổi thì biến cố bất ngờ xảy ra. Tuyết Nhung phát hiện chồng mình có biểu hiện say nắng người khác. Hay tin từ người em chồng, cô buộc phải hỏi thẳng chú Minh Hùng. Khi ấy, nam khách mời thừa nhận và xin được tha thứ, đồng thời giải thích rằng việc thường xuyên đưa đón đã khiến bản thân nảy sinh tình cảm. Minh Hùng thẳng thắn cho biết bản thân hối hận và lo lắng về vụ việc.

Thời điểm đó, Tuyết Nhung đưa ra cho chồng hai sự lựa chọn, hoặc ly hôn, hoặc dẫn cô đến gặp trực tiếp gia đình cô gái để làm sáng tỏ. Khi chồng chọn phương án thứ hai, Tuyết Nhung mang theo con trai mới 2 tuổi, giấy đăng ký kết hôn cùng những bức ảnh cưới đến tận nhà cô gái kia để đối thoại. Tại đó, nữ khách mời thẳng thắn trình bày trước cha mẹ cô gái kia, nhấn mạnh rằng mình và anh Hùng đã là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật và xã hội công nhận. Cô nhờ hai bác khuyên răn con gái để không tiếp tục xen vào cuộc hôn nhân của người khác.

Minh Hùng thừa nhận thời điểm ấy bản thân gần như không thể đứng vững, vừa xấu hổ vừa bất an khi phải chở vợ đến nhà người kia. Nhưng nhờ cách ứng xử bản lĩnh và khéo léo của vợ, nam khách mời nhận ra giá trị gia đình và càng thêm trân trọng tổ ấm. Sau sự việc, Tuyết Nhung đã quyết định bỏ qua, không bao giờ nhắc lại lỗi lầm cũ để cùng chồng tiếp tục xây dựng hạnh phúc.

Đình Toàn bất ngờ trước chiêu giữ chồng cao tay của Tuyết Nhung Ảnh: NSX

Khi nhắc đến chuyện kinh doanh, Tuyết Nhung trải lòng rằng thời gian đầu mở quán cà phê khá thuận lợi, nhưng về sau không còn ổn định nên cô buộc dừng lại. Dù Minh Hùng từng can ngăn, cô vẫn quyết định thực hiện vì quá thích và có sự gắn bó với bạn bè khi cùng khởi sự. Hiểu tâm lý vợ, người bạn đời chấp nhận để Tuyết Nhung làm điều mình muốn, dù biết trước có thể gặp khó khăn.

Chia sẻ thêm về cách đưa ra quyết định trong gia đình, Minh Hùng cho biết cả hai thường bàn bạc và hỏi ý kiến nhau trước khi thống nhất. Tuy nhiên, đôi khi Tuyết Nhung vẫn tự quyết trong một số việc và khi kết quả không như mong muốn, cô đã chân thành xin lỗi chồng. Điều này cho thấy sự thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ.

Minh Hùng chia sẻ rằng trong mắt mình, Tuyết Nhung vẫn luôn như thuở ban đầu quen nhau. Nam khách mời thừa nhận vợ đôi lúc nóng tính, nhưng thay vì tranh luận, chú thường chọn cách nhường nhịn, lặng lẽ rời đi để tránh mâu thuẫn leo thang. MC Đình Toàn nhận thấy sự thấu hiểu lẫn nhau trong cách ứng xử của hai vợ chồng. MC nhận định chính việc mỗi người biết chấp nhận một vài điểm chưa hoàn hảo của đối phương cũng là cách để dung hòa trong đời sống hôn nhân.