Quyết tâm 'làm chuyện lớn', đội bóng đá sinh viên vượt sông Hậu đến sân tập

Chỉ còn ít ngày nữa là vòng loại khu vực miền Tây, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ sẽ chính thức khởi tranh tại Cần Thơ. Cũng như 3 đội ĐH Cần Thơ, ĐH FPT Cần Thơ, ĐH Trà Vinh, những ngày qua, đội bóng ĐH An Giang cũng đang tập luyện khí thế cho mục tiêu giành tấm vé đi tiếp tại bảng đấu miền Tây Nam bộ.

Các cầu thủ ĐH An Giang đã phải vượt sông Hậu, qua phà An Hòa để đến sân tập cỏ tự nhiên tại xã Hòa Bình, H.Chợ Mới DUY TÂN

Thầy trò đội bóng Trường ĐH An Giang đã phải di chuyển hàng chục cây số để qua phà An Hòa (qua sông Hậu) đến sân bóng Hòa Bình (xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) để đá tập, làm quen với sân 11 có mặt cỏ tự nhiên.

Theo HLV Hàng Quang Thái, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của đội bóng đá sinh viên Trường ĐH An Giang đã cơ bản hoàn tất. Về lực lượng, đội sử dụng nòng cốt là các cầu thủ từng giành chức vô địch tại Hội thao sinh viên do ĐH Quốc Gia TP.HCM tổ chức năm 2022. Cùng với đó, đội huy động thêm nhiều cầu thủ trẻ là sinh viên năm thứ 1, năm thứ 2 đầy tiềm năng. Phương châm của đội là xây dựng một đội hình vừa có chiều sâu vừa mang tính kế thừa. Trong trận đấu tập, HLV Hàng Quang Thái đã cho các cầu thủ thi đấu với đội hình 4-4-2. Các cầu thủ ĐH An Giang triển khai bóng, lên công, về thủ khá toàn diện.

Các cầu thủ ĐH An Giang (áo sẫm) công, thủ khá toàn diện hứa hẹn sẽ là tạo bất ngờ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023 DUY TÂN

Chia sẻ thêm về tinh thần các cầu thủ cũng như công tác chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023, HLV Hàng Quang Thái cho biết: "Các cầu thủ rất hào hứng, chuyên tâm tập luyện theo sự chỉ đạo của BHL, mục tiêu là cống hiến cho giải đấu những trận cầu chất lượng".

HLV ĐH An Giang cũng tiết lộ, từ nay đến khi giải khởi tranh tại Cần Thơ, đội bóng ĐH An Giang sẽ còn một số trận giao hữu với các đội bóng ở huyện, thị trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây sẽ là cơ sở để BHL điều chỉnh chiến thuật cũng như lựa chọn những cầu thủ phù hợp nhất cho đội hình chính thức.

"Lần đầu tham gia một giải đấu quy mô như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023, chúng tôi đánh giá cao tất cả các đội. Tuy nhiên, đội nhất định sẽ đem đến sự bất ngờ ở giải đấu lần này", HLV Hàng Quang Thái nói.

Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm cao, ĐH An Giang hứa hẹn sẽ là một ẩn số thú vị tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023.