Quyết toán ngân sách 2025: Tổng thu hơn 4,2 triệu tỉ, tổng chi hơn 4,5 triệu tỉ

Sáng 13.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 khóa XVI, với 458/461 đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Các đại biểu tham gia biểu quyết sáng 13.11 ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2025 là 4.267.354 tỉ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỉ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026.

Bội chi ngân sách nhà nước là 400.163 tỉ đồng, bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 763.909 tỉ đồng.

Về phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nghị quyết nêu rõ: thực hiện việc phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời gian từ ngày 2.7.2025 - 31.12.2025 theo tỷ lệ: khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của trung ương cấp phép, ngân sách trung ương hưởng 70%, ngân sách địa phương hưởng 30%; khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của địa phương cấp phép, ngân sách địa phương hưởng 100%.

Quốc hội cũng cho phép sử dụng dự toán ngân sách nhà nước số tiền 2.664,763 tỉ đồng từ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2025 chưa sử dụng để bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 các khoản vốn vay ODA, vốn ưu đãi nước ngoài đã giải ngân từ năm 2019 trở về trước là 2.664,763 tỉ đồng.

Tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách

Vẫn theo nghị quyết, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, triển khai chính sách tài khóa có hiệu quả… Nhờ đó, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; lạm phát được kiểm soát; bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2025 đều đạt và vượt mục tiêu; tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,02%; thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% so với dự toán, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Song, việc thực hiện các quy định pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Điển hình như lập dự toán thu, chi ngân sách chưa sát thực tế; tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững, số nợ thuế còn cao; công tác triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, chương trình mục tiêu quốc gia ở một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài.

Số chuyển nguồn lớn, gia tăng cả quy mô và tỷ trọng; việc quản lý nguồn cải cách tiền lương, tạm ứng, ứng trước, nợ đọng xây dựng cơ bản, việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn tại, kéo dài…

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội.

Thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Có giải pháp trong năm 2027 và các năm tiếp theo để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Cùng đó là làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.