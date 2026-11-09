'Chốt' thu ngân sách năm 2027 trên 3,3 triệu tỉ, chi hơn 4 triệu tỉ

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, sáng nay 9.11, với 471/471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2027.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2027 với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, số thu ngân sách nhà nước là trên 3,33 triệu tỉ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương trên 1,77 triệu tỉ đồng; thu ngân sách địa phương trên 1,55 triệu tỉ đồng.

Tổng số chi ngân sách nhà nước là hơn 4 triệu tỉ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương là trên 2,36 triệu tỉ đồng, đã bao gồm dự toán 408.747 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 311.363 tỉ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Chi ngân sách địa phương là trên 1,7 triệu tỉ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 739.597 tỉ đồng, tương đương 4,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: bội chi ngân sách trung ương là 588.818 tỉ đồng, tương đương 3,6% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 150.779 tỉ đồng, tương đương 0,9%GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là hơn 1,27 triệu tỉ đồng.

Tỷ lệ phần trăm phân chia số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương như sau:

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tỷ lệ phần trăm phân chia áp dụng từ năm ngân sách 2027 cho đến khi Quốc hội quyết định điều chỉnh.

Đối với các địa phương có dự toán thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp năm 2027 cao hơn dự toán chi ngân sách địa phương năm 2027 xác định theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước, phần chênh lệch phân bổ cho chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương (sau khi bố trí dự phòng ngân sách địa phương bảo đảm quy định của luật Ngân sách nhà nước), ưu tiên sử dụng cho các công trình trọng điểm thuộc chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng hoặc các dự án liên kết vùng, liên kết quốc gia, liên kết quốc tế.

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2026, nghị quyết nêu rõ, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương điều hành ngân sách nhà nước chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; kiểm soát bội chi, vay và trả nợ trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các bộ, cơ quan trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 135 của Chính phủ.

Đối với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành năm 2026 (phần kinh phí yêu cầu địa phương đảm bảo), số còn lại dành chi cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 dành để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (bao gồm cả số vốn đã phân bổ nhưng chưa sử dụng hết và số vốn chưa phân bổ) được chuyển sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện.

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 129.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước...