Quỳnh Như xuất sắc đoạt HCV Cúp TDDC thế giới tại Uzbekistan: Thành tích lịch sử

Tấm HCV lịch sử của Quỳnh Như ở Cúp TDDC thế giới

Ở chung kết Cúp TDDC thế giới (FIG World Challenge Cup 2026) diễn ra hôm nay, Nguyễn Thị Quỳnh Như hoàn thành phần thi nội dung nhảy chống cực kỳ ấn tượng, đạt 13.175 điểm. Thành tích này mang về cho tuyển thủ đến từ TP.HCM tấm HCV quý giá.

Cô gái vàng Việt Nam (giữa)

Quỳnh Như và Khánh Phong thi đấu xuất sắc Ảnh: Trương Minh Sang

Nguyễn Thị Quỳnh Như (giữa) nhận HCV lịch sử tại Cúp TDDC thế giới 2026 ẢNH: BHL ĐỘI TUYỂN TDDC VIỆT NAM CUNG CẤP

Đây là thành tích lịch sử với cá nhân VĐV sinh năm 1998 Nguyễn Thị Quỳnh Như. Trước đó cô từng có thành tích tốt nhất là tấm HCB châu Á, cũng ở nội dung sở trường nhảy chống. Trước đó ở SEA Games 31 năm 2022 tại Hà Nội, Quỳnh Như đoạt HCB cũng ở nội dung nhảy chống.

Tiếp nối thành công của Quỳnh Như, Nguyễn Văn Khánh Phong cũng mang về cho đội tuyển TDDC Việt Nam HCB nội dung vòng treo.

Đội tuyển TDDC Việt Nam tham dự Cúp TDDC thế giới lần này với 5 tuyển thủ là Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải. Đây là những VĐV chủ chốt, được đầu tư hướng đến thành tích cao ở ASIAD 20 diễn ra vào tháng 10 tới tại Nhật Bản.



