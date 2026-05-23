Quỳnh Như xuất sắc đoạt HCV Cúp TDDC thế giới tại Uzbekistan: Thành tích lịch sử

Quỳnh Anh
23/05/2026 19:49 GMT+7

Tin vui từ Uzbekistan hôm nay khi VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Như mang về cho đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam HCV nội dung nhảy chống.

Tấm HCV lịch sử của Quỳnh Như ở Cúp TDDC thế giới

Ở chung kết Cúp TDDC thế giới (FIG World Challenge Cup 2026) diễn ra hôm nay, Nguyễn Thị Quỳnh Như hoàn thành phần thi nội dung nhảy chống cực kỳ ấn tượng, đạt 13.175 điểm. Thành tích này mang về cho tuyển thủ đến từ TP.HCM tấm HCV quý giá.

Cô gái vàng Việt Nam (giữa)

Quỳnh Như và Khánh Phong thi đấu xuất sắc

Ảnh: Trương Minh Sang

Nguyễn Thị Quỳnh Như (giữa) nhận HCV lịch sử tại Cúp TDDC thế giới 2026

ẢNH: BHL ĐỘI TUYỂN TDDC VIỆT NAM CUNG CẤP

Đây là thành tích lịch sử với cá nhân VĐV sinh năm 1998 Nguyễn Thị Quỳnh Như. Trước đó cô từng có thành tích tốt nhất là tấm HCB châu Á, cũng ở nội dung sở trường nhảy chống. Trước đó ở SEA Games 31 năm 2022 tại Hà Nội, Quỳnh Như đoạt HCB cũng ở nội dung nhảy chống.

Tiếp nối thành công của Quỳnh Như, Nguyễn Văn Khánh Phong cũng mang về cho đội tuyển TDDC Việt Nam HCB nội dung vòng treo.

Đội tuyển TDDC Việt Nam tham dự Cúp TDDC thế giới lần này với 5 tuyển thủ là Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải. Đây là những VĐV chủ chốt, được đầu tư hướng đến thành tích cao ở ASIAD 20 diễn ra vào tháng 10 tới tại Nhật Bản.


Vì sao đội tuyển TDDC Việt Nam hạ chỉ tiêu tại SEA Games 33?

Từng đoạt 4 HCV ở SEA Games 32 năm 2023 nhưng đội tuyển thể dục dụng cụ VN không đưa ra chỉ tiêu cao ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

