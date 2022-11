Ra đầu thú sau 28 năm trốn truy nã

Ngày 28.11, Công an xã Đắk Ơ, H.Bù Gia Mập, Bình Phước cho biết đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vận động nghi phạm Phạm Văn Dũng (50 tuổi, ngụ thôn 9, xã Đắk Ơ) ra đầu thú sau 28 năm lẩn trốn. Dũng bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã sau khi người này trộm cắp 4 khẩu súng cùng một số tài sản khác.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Dũng khai nhận khoảng 22 giờ ngày 29.9.1994, Dũng cùng 2 người đàn ông khác (cùng trú xã Đông Tiến, nay là TT.Rừng Thông, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) đột nhập vào trạm biến thế Núi 1, thuộc Sở Điện lực Thanh Hóa trộm 4 khẩu súng, máy móc và 50.000 đồng.

Sau đó, Dũng cùng đồng bọn mang số tài sản trộm được đi tiêu thụ. Dũng được chia 30.000 đồng. Biết sự việc bị bại lộ, Dũng bỏ trốn vào các tỉnh phía nam.





Ngày 8.12.1994, Dũng bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội trộm cắp tài sản và chiếm đoạt vũ khí quân dụng có tổ chức.

Năm 2002, Dũng cùng vợ con từ tỉnh Lâm Đồng về xã Đắk Ơ, H.Bù Gia Mập sống với tên giả là Lê Sỹ Dương và đăng ký thường trú tại thôn 9, xã Đắk Ơ đến nay.

Sau 28 năm trốn truy nã, Dũng được xác định đang lẩn trốn dưới cái tên Lê Sỹ Dương. Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Đắk Ơ tiếp cận và vận động nghi phạm ra đầu thú.

Sáng 28.11, tại Công an xã Đắk Ơ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội, trốn truy nã ra đầu thú đối với Phạm Văn Dũng và di lý Dũng về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra theo thẩm quyền.