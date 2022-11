Trà Vinh: Bắt nữ bị can chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng, trốn truy nã 10 năm

Ngày 21.11, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thị Trang (42 tuổi, ngụ xã An Mỹ, H.Kế Sách, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ cơ quan công an, năm 2011, Trang ký hợp đồng mua phế phẩm cá khô của người dân trên địa bàn H.Duyên Hải (Trà Vinh) với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng. Sau khi lấy được hàng, Trang dùng thủ đoạn gian dối bán lại cho người khác rồi lấy tiền.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó Trang bỏ trốn. Ngày 18.5.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trang.





Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18.11, các trinh sát phát hiện Trang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh. Ngay sau đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Cục CSHS Bộ Công an xác minh tại địa bàn H.Bến Cầu (Tây Ninh) và bắt giữ Trang.

Hiện, vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được Công an tỉnh Trà Vinh củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.