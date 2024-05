Ra mắt 17 ấn phẩm nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Mỗi ấn phẩm như một mảnh ghép để đưa độc giả đến với bức tranh toàn cảnh về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Đó là những trang tiểu thuyết thấm đẫm không khí chiến đấu, là những trang thơ ngợi ca tinh thần người lính Điện Biên Phủ, là những truyện ngắn tái hiện những khoảnh khắc và con người tham gia vào chiến dịch với một trái tim khát khao độc lập, tự do cho Tổ quốc, là những trang nhật ký đầy sống động về tiến trình của chiến dịch Điện Biên Phủ...

Đầu tư công phu về mỹ thuật

Qua lời kể ngắn gọn của nhà văn Hữu Mai, độc giả nhỏ tuổi sẽ có được hình dung cơ bản nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" trong ấn phẩm Kể chuyện Điện Biên Phủ. So với ấn bản ra mắt trước đây, ấn bản lần này có diện mạo hoàn toàn mới, với những bức tranh minh họa màu công phu, sinh động của họa sĩ Nguyễn Thế Phương.



Bộ sách Những anh hùng trẻ tuổi (3 cuốn) khắc họa chân dung, chiến công và sự hy sinh anh dũng của 3 chiến sĩ kiên cường trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là Phan Đình Giót – anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Bế Văn Đàn - lấy thân mình làm giá súng để đồng đội nhằm thẳng quân thù mà bắn và Tô Vĩnh Diện – anh hùng "thà hy sinh, quyết bảo vệ pháo". Qua đó, câu chuyện về cuộc đời của 3 chiến sĩ Điện Biên anh hùng hiện lên rõ nét và sinh động từ lời kể súc tích của tác giả Hoài Lộc, Hiếu Minh và tranh minh họa màu của họa sĩ Lê Minh Hải.

Trong số các ấn phẩm ra mắt dịp này, có một cuốn sách tương đối đặc biệt là Kí họa trong chiến hào - Nhật kí chiến tranh của một người lính trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ của họa sĩ kiêm phóng viên chiến trường Phạm Thanh Tâm. Ấn bản tiếng Việt ra mắt lần này sử dụng tư liệu thiết kế và hình ảnh của ấn bản tiếng Anh Drawing Under Fire: War diary of a young Vietnamese artist ấn hành năm 2005. Theo đó, toàn bộ phần nhật ký của họa sĩ Phạm Thanh Tâm được đánh máy lại từ bản chép cuốn nhật ký năm 1954 của họa sĩ do NXB Asia Ink cung cấp, và là lần đầu tiên cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam.

Tác phẩm Kí họa trong chiến hào - Nhật kí chiến tranh của một người lính trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ K.Đ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi. NXB Asia Ink cho biết "Những ký họa của ông là tư liệu hiếm hoi còn sót lại từ chiến trường. Những hình ảnh mong manh trên những trang sổ tay khiến ta cảm nhận được tài hoa phác họa cái đẹp của một họa sĩ trẻ trung trong một trận chiến mà nhà báo Bernard B. Fall gọi là 'một góc địa ngục'".

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Tổng biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ: "Cuốn nhật ký là một tư liệu lịch sử quý giá với cách thể hiện độc đáo và đầy cảm xúc về chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc trẻ tuổi hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc, về lòng dũng cảm, sức chịu đựng gian khổ của những người lính bộ đội cụ Hồ, từ đó thêm trân trọng và biết ơn những hy sinh của cha ông vì nền độc lập của dân tộc".

Những ấn phẩm mới đặc sắc

Mùa ban thay áo - tập truyện dài của tác giả trẻ Phan Đức Lộc, khắc họa một Điện Biên với những ngọn núi sắc màu kỳ ảo, những câu chuyện lịch sử hào hùng bên ánh lửa bập bùng, những tình cảm nồng ấm của đồng bào các dân tộc anh em và những mùa hoa ban đẹp man mác như dải thổ cẩm được dệt bằng hoài niệm... cũng sẽ được ra mắt trong thời gian này.

Tác giả chia sẻ: "6 năm sinh sống và làm việc tại Điện Biên, tôi luôn ấp ủ dự định viết một cuốn sách về mảnh đất thiêng liêng này. Như thể nơi lồng ngực tôi, một hạt ban nhỏ đang thao thức cựa mình, thôi thúc tôi cầm bút. Khi sự trải nghiệm đủ chín, sự cảm nhận đủ chạm, tôi mang những điều tôi ấn tượng vào truyện dài Mùa ban thay áo, thật tự nhiên, mộc mạc. Và tôi tự hỏi, cây ban có một trái tim hay trái tim tôi vừa mọc một cây ban?"

Các tác phẩm về những anh hùng thời chiến K.Đ

Những ký ức Điện Biên - tập truyện ngắn tuyển chọn những tác phẩm hay viết về Điện Biên của những tác giả như Nguyễn Đình Thi, Chu Phác, Vũ Cao, Hồ Phương, Cao Tiến Lê, Du An... cũng sẽ mang đến màu sắc khác biệt. Qua đó khắc họa chân dung những chiến sĩ "trẩy hội Điện Biên", "khó khăn đến thế nào họ cũng quyết đi, không hề sợ hãi chùn bước" và cả những khoảng lặng sau chiến tranh, nỗi nhớ thương đồng đội khôn nguôi của người lính Điện Biên.

Để giúp các bậc phụ huynh, các em đội viên, thiếu nhi, các tổ chức cơ sở Đội, các thầy cô giáo và anh chị phụ trách Đội… có tư liệu học tập, tìm hiểu, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, NXB Kim Đồng cũng cho ra mắt 70 câu hỏi - đáp về chiến thắng Điện Biên Phủ. Với cách thể hiện gần gũi, cuốn sách gồm những câu hỏi và đáp án ngắn gọn về địa danh, chiến thuật, chiến dịch, ý nghĩa lịch sử, gương anh hùng, liệt sĩ… Đây là cẩm nang bổ ích cho độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử, cũng như phục vụ cho các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các trường học trong cả nước.

Tái bản hình thức mới nhiều ấn phẩm

Cũng trong dịp này, NXB Kim Đồng đã tái bản lại hình thức mới những ấn phẩm đặc sắc, khắc họa hình ảnh "người người lớp lớp" các vị tướng cầm quân tài ba, các chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến và cả những người dân bình dị góp phần làm nên chiến thắng lịch sử.

Đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ - cuốn sách kể về tuổi thơ, tuổi trẻ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do trung tướng Phạm Hồng Cư kể lại. Là Người lính Điện Biên kể chuyện - hồi ức của nhà giáo Đỗ Ca Sơn, một người lính đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong khi đó, Chuyện ở Đồi A1 của tác giả Nguyễn Tân là câu chuyện về trận đánh đồi A1 ác liệt và dai dẳng nhất suốt 38 ngày đêm trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Phía núi bên kia – tiểu thuyết dành cho thiếu nhi đặc sắc của nhà văn Xuân Sách, vừa thấm đẫm tình cảm gia đình, tình bè bạn, vừa hồn nhiên trong trẻo.

Những tác phẩm hay được tái bản mới K.Đ

Ngoài ra, còn có Người người lớp lớp – cuốn tiểu thuyết đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ của nhà văn Trần Dần – một bản hùng ca về những người lính bộ đội cụ Hồ, thể hiện sức mạnh của chiến tranh nhân dân và vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Lá cờ chuẩn đỏ thắm – tập truyện của nhà văn Hồ Phương không những khắc họa gương chiến đấu, hy sinh của các anh bộ đội Cụ Hồ, mà còn là truyện kể về người dân công, về đồng bào tham gia chiến dịch nồng hậu, nghĩa tình, cùng chung lòng yêu nước và quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp.

Người thợ chữa đồng hồ tại đường hầm số 1 – tập truyện ngắn của nhà văn Hữu Mai khắc họa hình ảnh những chiến sĩ Điện Biên kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, và trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, những phút giây đời thường, họ là những con người chất phác, nhân hậu.

Điện Biên chiến thắng, Điện Biên thơ tuyển chọn những bài thơ đặc sắc, "đi theo năm tháng", gợi nhiều xúc cảm cho người đọc. Trong khi đó Điện Biên Phủ của chúng em - tập truyện ký tuyển chọn tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Trọng Quỳnh, Lê Vũ… về những chiến công xưa, cùng những đổi thay đang diễn ra dưới bầu trời Điện Biên mây trắng.