Ra mắt ấn phẩm đặc biệt về Fujiko F Fujio - 'cha đẻ' của Doraemon

NXB Kim Đồng giới thiệu "Tuyển tập kiệt tác Fujiko F. Fujio: F The Best" đến bạn đọc

Ảnh: NXB

Fujiko F. Fujio tên thật là Hiroshi Fujimoto, sinh ngày 1.12.1933 tại tỉnh Takaoka (Nhật Bản), mất năm 1996. Ông được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu góp phần tạo nên sự "vươn lên thần kỳ" của ngành công nghiệp manga Nhật Bản. Năm 1951, ông ra mắt tác phẩm đầu tay Thiên thần Tama, đăng dài kỳ trên báo dành cho học sinh tiểu học. Sau đó, ông hợp tác cùng Abiko Motoo dưới bút danh chung Fujiko Fujio, cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng. Đến năm 1987, Fujimoto chính thức hoạt động độc lập với bút danh Fujiko F Fujio, tập trung sáng tác truyện tranh dành cho thiếu nhi và để lại dấu ấn sâu đậm với loạt tác phẩm kinh điển như Doraemon, Perman – Cậu bé siêu nhân, Siêu nhân Mami, Cuốn từ điển kỳ bí, Con ma Q-taro…

Suốt nhiều thập niên, Fujiko F Fujio không chỉ là cái tên gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu độc giả mà còn được tôn vinh như biểu tượng văn hóa đại chúng Nhật Bản. Tại quê hương ông, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh (1933 – 2023), tuyển tập F The Best đã được xuất bản nhằm tổng kết và tôn vinh toàn bộ hành trình sáng tạo đồ sộ của họa sĩ. Đây là tuyển tập được đánh giá như một "bảo tàng thu nhỏ", lưu giữ tinh hoa sáng tác của một trong những họa sĩ truyện tranh có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử manga của xứ sở hoa anh đào.

"Gặp gỡ" họa sĩ Fujiko F Fujio sau những trang truyện tuổi thơ

Mỗi trang sách như khơi gợi độc giả trở về với thế giới tuổi thơ của mình qua từng nhân vật trong tranh của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio Ảnh: NXB

Tuyển tập kiệt tác Fujiko F. Fujio: F The Best phiên bản tiếng Việt do NXB Kim Đồng phát hành có độ dày lên tới 680 trang, tuyển chọn 40 mẩu truyện xuất sắc nhất từ 14 tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của Fujiko F. Fujio, quy tụ đầy đủ những nhân vật quen thuộc gắn bó với nhiều thế hệ độc giả như Doraemon, Perman, siêu nhân Mami, Chuột Chinpu..., đồng thời mở ra không gian giả tưởng phong phú qua các tác phẩm như Con ma Q-taro trở lại, 21Emon, Mojako, Điện hạ Umeboshi, Kurobee đến từ rừng xanh, Đội tuần tra thời gian T・P BON... hay tuyển tập Truyện ngắn viễn tưởng.

Mỗi tác phẩm đều được lựa chọn những truyện ngắn tiêu biểu nhất, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận thế giới sáng tác giàu trí tưởng tượng của Fujiko F. Fujio. Không chỉ vậy, từng tác phẩm của cố họa sĩ còn dung hòa giữa sự hóm hỉnh, nhẹ nhàng và những suy tư sâu sắc về con người, xã hội và tương lai. Đây cũng chính là yếu tố làm nên giá trị bền vững và sức sống lâu dài cho các tác phẩm của ông.

Ấn phẩm được đầu tư công phu với khổ sách lớn như bản gốc Nhật Bản, in trên giấy cao cấp, bìa ép nhũ vàng Ảnh: NXB

Không chỉ dừng lại ở phần truyện tranh gắn liền với tuổi thơ, ấn phẩm này còn gây ấn tượng với nhiều chuyên mục tư liệu giá trị. Trong đó, F The History tái hiện hành trình sáng tác của Fujiko F. Fujio qua dòng thời gian trực quan với các bản vẽ tay, bản thảo gốc, hình ảnh tại văn phòng làm việc và những sự kiện quan trọng trong sự nghiệp. Chuyên mục này giúp độc giả có cơ hội "gặp gỡ" người họa sĩ phía sau các trang truyện tuổi thơ, cảm nhận rõ hơn tâm huyết và tình yêu mà ông dành trọn cho manga.

Bên cạnh đó, F The Essay là loạt bài tự sự chân thành. Tại đây, Fujiko F. Fujio chia sẻ về tuổi thơ, những ước mơ ban đầu, nguồn cảm hứng sáng tác cũng như những thăng trầm trong sự nghiệp. Ở đó, ông không còn là một danh họa truyện tranh mà hiện lên như một người kể chuyện gần gũi, giàu cảm xúc và nhiều trăn trở.