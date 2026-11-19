Tối 18.11 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, đã tổ chức lễ công bố Bản đồ và Vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026. Hoạt động đánh giá diễn ra trong bối cảnh hành lang pháp lý cho chuyển đổi số và công nghệ chiến lược được hoàn thiện theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Các đạo luật nền tảng gồm luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, luật Công nghiệp công nghệ số, luật Trí tuệ nhân tạo cùng Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 đã tạo khung khổ cho thị trường.

Năm 2025, công nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt doanh thu ước tính 198 tỉ USD với khoảng 82.700 doanh nghiệp hoạt động, đứng trước nhu cầu hạ tầng lớn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số góp phần nhận diện năng lực công nghệ số của Việt Nam Ảnh: Anh Quân

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, cho biết các đơn vị năm nay được thẩm định qua ba vòng từ hơn 100 hồ sơ dựa trên phương pháp VINASA TechMap và thuật toán TOPSIS. Ông nhấn mạnh: "Đường băng đã mở. Nhưng muốn cất cánh, phải biết rõ mình đang đứng ở đâu và mạnh ở điểm nào. Top 10 năm nay trả lời bằng chuẩn mực mới: không chỉ hỏi doanh nghiệp làm được gì, mà hỏi doanh nghiệp chứng minh được gì".

Phân tích dữ liệu hồ sơ cho thấy ba xu hướng chính của doanh nghiệp công nghệ trong nước. Thứ nhất, các đơn vị đang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu qua thiết kế vi mạch, vận hành hệ thống quốc tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất, phát triển phần mềm - lĩnh vực dẫn đầu bản đồ với 19 vị trí.

Thứ hai, doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ chiến lược như huấn luyện mô hình AI tiếng Việt quy mô lớn và vận hành thử nghiệm nhà máy kiểm thử chip bán dẫn. Cuối cùng, nhóm giải pháp số cho khu vực công và các ngành kinh tế chiếm 16 vị trí trên bản đồ, tập trung giải quyết bài toán vận hành thực tế trong nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định bản đồ giúp nhận diện bức tranh năng lực công nghệ số quốc gia, chỉ rõ những công nghệ đã làm chủ và những năng lực còn thiếu. "Đây là nguồn công cụ tham khảo phục vụ cho Bộ trong việc hoạch định chính sách để phát triển công nghiệp công nghệ số, xác định năng lực của doanh nghiệp cũng như những lĩnh vực mà Bộ cần quan tâm ưu tiên thúc đẩy phát triển", Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết.

Từ năm nay, bản đồ trực tuyến (tại địa chỉ top10ict.com) sẽ cập nhật dữ liệu doanh nghiệp quanh năm thay vì theo kỳ hằng năm. Nhân dịp này, VINASA cũng kiến nghị cơ quan quản lý đẩy mạnh cơ chế đặt hàng nhiệm vụ công nghệ theo kết quả đầu ra, mở rộng không gian thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn nghiên cứu, phát triển (R&D) cho doanh nghiệp nội địa.