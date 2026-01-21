Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Sao Khuê 2026 khởi động với mục tiêu lập bản đồ giải pháp công nghệ số

21/01/2026 13:27 GMT+7

Giải thưởng Sao Khuê năm nay không chỉ dừng lại ở việc vinh danh mà tập trung chuẩn hóa tiêu chí đánh giá để xây dựng bản đồ tham chiếu năng lực công nghệ cho thị trường Việt Nam.

Chiều 20.1, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phát động Giải thưởng Sao Khuê 2026 - giải thưởng thường niên nhằm đánh giá và công nhận các sản phẩm, giải pháp số xuất sắc tại Việt Nam. Điểm nhấn năm nay là sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận: Thay vì dừng lại ở việc tìm kiếm và vinh danh các sản phẩm tiêu biểu như trước, Sao Khuê 2026 đặt mục tiêu chuẩn hóa và định vị lại vị thế của các giải pháp trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Sao Khuê 2026 khởi động với mục tiêu lập bản đồ giải pháp công nghệ số - Ảnh 1.

Trong 22 năm qua, Sao Khuê đã vinh danh 1.913 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ số tại Việt Nam

Ảnh: BTC

Cụ thể, ban tổ chức tái cấu trúc toàn bộ hệ thống xét giải dựa trên phương pháp luận mới. Các sản phẩm tham gia sẽ được phân loại vào 8 lĩnh vực trọng tâm, chia nhỏ thành 32 nhóm chuyên sâu. Tám trụ cột chính bao gồm: Hạ tầng và nền tảng số; Công nghệ đột phá; An toàn thông tin; Chính phủ số và quản trị số; Kinh tế số và giao dịch số; Nội dung số và trải nghiệm; Tác động xã hội và ESG; Dịch vụ số.

VINASA cũng công bố kế hoạch xây dựng "Bản đồ giải pháp công nghệ số" thông qua giải thưởng lần này. Đây được xem là công cụ tham chiếu khoa học, giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp có cơ sở để đánh giá năng lực thực tế của nhà cung cấp giữa "ma trận" giải pháp số đang bùng nổ hiện nay. Động thái này là bước tiếp nối sau khi đơn vị hoàn thiện bản đồ Doanh nghiệp công nghệ số (năm 2025), hướng tới việc hoàn thiện bộ dữ liệu bản thể (Ontology) cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

Chia sẻ về tiêu chuẩn đánh giá, ông Lâm Quang Nam, Phó chủ tịch VINASA cho biết hệ thống tiêu chí năm nay được xây dựng khoa học và chuẩn hóa tương đương với các mô hình quốc tế. Giải thưởng chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15.1 đến hết ngày 20.3. Những giải pháp đạt giải sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và khu vực Trung Đông.

