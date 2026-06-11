Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí Hội Nhà báo Việt Nam

Uyển Nhi
Uyển Nhi
11/06/2026 14:58 GMT+7

Không chỉ kết nối đội ngũ giảng viên báo chí, Câu lạc bộ Giảng viên báo chí Hội Nhà báo Việt Nam còn hướng tới đào tạo các kỹ năng mới về AI, báo chí dữ liệu, podcast và sản xuất nội dung đa nền tảng.

Sáng 11.6, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía nam.

Đây là tổ chức sinh hoạt chuyên môn được Hội Nhà báo Việt Nam thành lập thí điểm nhằm tập hợp đội ngũ nhà báo, giảng viên, chuyên gia truyền thông có kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật xu hướng báo chí hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Ban chủ nhiệm lâm thời gồm:

  1. Nhà báo Nguyễn Đức Liên, nguyên Trưởng văn phòng đại diện Báo VietNamNet tại TP.HCM, giữ chức Chủ nhiệm.
  2. Nhà báo Lý Việt Trung, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM, giữ chức Phó chủ nhiệm.
  3. Nhà báo Phan Tùng Sơn, Trưởng cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM, giữ chức Phó chủ nhiệm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía nam đánh giá cao sáng kiến thành lập Câu lạc bộ Giảng viên báo chí và nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Theo ông Trần Trọng Dũng, trước yêu cầu đổi mới của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ giảng viên báo chí cần không ngừng cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới và phương pháp đào tạo mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp trong thời đại số.

Ra mắt câu lạc bộ Giảng viên báo chí Hội Nhà báo Việt Nam - Ảnh 1.

Ban chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Giảng viên báo chí phía nam

ẢNH: CTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm câu lạc bộ, nhà báo Nguyễn Đức Liên bày tỏ trân trọng đối với sự tin tưởng của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và cam kết cùng Ban chủ nhiệm xây dựng câu lạc bộ trở thành mái nhà chung của đội ngũ giảng viên báo chí trên cả nước.

Nhà báo Nguyễn Đức Liên cho biết, trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tập trung kết nối mạng lưới giảng viên báo chí, tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm chuyên môn; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các nhà báo và cơ sở đào tạo; đồng thời chú trọng các lĩnh vực đang được quan tâm như: báo chí số, trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí dữ liệu, sản xuất nội dung đa nền tảng, podcast, mobile journalism và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông mới.

Theo quyết định thành lập, câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch và tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và các quy định của pháp luật.

Việc thành lập Câu lạc bộ Giảng viên báo chí Hội Nhà báo Việt Nam được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo trong giai đoạn mới.

Đây không chỉ là nơi kết nối những người làm công tác giảng dạy báo chí mà còn là cầu nối giữa lý luận và thực tiễn nghề nghiệp, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Tin liên quan

Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Báo chí Tây nguyên và Duyên hải miền Trung

Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Báo chí Tây nguyên và Duyên hải miền Trung

Giải Báo chí Tây nguyên và Duyên hải miền Trung lần I vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc từ gần 400 tác phẩm dự thi.

Chủ tịch Hội Nhà báo: Báo chí phải dám đổi mới để không tụt lại phía sau

Khám phá thêm chủ đề

Câu lạc bộ Giảng viên báo chí Hội Nhà báo Việt Nam đào tạo báo chí báo chí số chuyển đổi số báo chí nhà báo việt nam giảng viên báo chí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận