Ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Trước đó, chiều 12.5, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hiệp thương cử 70 nhân sự vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TUẤN MINH

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

12 nhân sự được hiệp thương cử vào Ban Thường trực, giữ chức Chủ tịch, Phó chủ tịch - Tổng thư ký, các Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

8 nhân sự được hiệp thương cử Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay sau đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt đại hội.

Phát biểu thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn đại hội đã tin tưởng tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam.

"Sự tín nhiệm của đại hội vừa là niềm vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao đối với chúng tôi bằng tất cả sự quyết tâm. Chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới", bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.

Để hoàn thành trọng trách này, bên cạnh những nỗ lực của tập thể Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, Đoàn Chủ tịch mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, rất mong nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cụ, các vị, của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp tầng lớp xã hội, đồng bào Việt ta ở nước ngoài và các tổ chức thành viên trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 13.5, đại hội đã thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết của đại hội.