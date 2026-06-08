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Văn hóa

Ra mắt không gian đọc sách giữa lòng TP.HCM

Lạc Xuân
Lạc Xuân
08/06/2026 07:14 GMT+7

Nhằm lan tỏa văn hóa đọc và tạo thêm điểm hẹn văn hóa cho giới trẻ, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 21 Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, TP.HCM) vừa đưa vào hoạt động không gian đọc sách ngoài trời Book Garden 21.

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, dự án được hình thành từ mong muốn xây dựng một không gian mở, nơi người dân và đặc biệt là các bạn trẻ có thể thư giãn, gặp gỡ, thưởng thức nghệ thuật và nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong nhịp sống đô thị hiện đại.

Ra mắt không gian đọc sách giữa lòng TP.HCM - Ảnh 1.

Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM Nguyễn Hồng Phúc (giữa) giới thiệu không gian Book Garden 21

Ảnh: Lạc Xuân

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "khu vườn sách", Book Garden 21 được thiết kế với nhiều mảng xanh, các góc đọc sách, cà phê và khu vực sinh hoạt cộng đồng. Không gian này mở cửa từ 7 - 22 giờ hằng ngày. Bên cạnh hoạt động đọc sách, nơi đây còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào cuối tuần, đào tạo các khóa kỹ năng nghệ thuật, cùng các buổi giao lưu với nhà văn, tác giả...

Hiện Book Garden 21 sở hữu hơn 200 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, kỹ năng sống, khoa học, lịch sử và sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của mô hình là "xe sách tri thức" phục vụ nhu cầu đọc tại chỗ với mức phí từ 10.000 đồng/cuốn trong 2 giờ. Trong thời gian tới, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM dự kiến phát triển mô hình này thành một không gian quy mô lớn hơn mang tên "không gian đọc sách đom đóm" khi trụ sở mới được xây xong.

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